Primo piano Augusta, Giochi della chimica, studentessa del “Ruiz” 2ª nella finale siciliana di

AUGUSTA – Grande soddisfazione nei giorni scorsi per la studentessa augustana Noemi Blancato, frequentante la classe 2ªQL del Liceo delle Scienze applicate quadriennale dell’Istituto “Arangio Ruiz”, che ha conquistato il secondo posto alla finale regionale dei “Giochi della Chimica“.

Tale competizione nazionale è organizzata dalla Società chimica italiana (Sci), su incarico del Miur, e in quest’anno scolastico ha fatto parte per la prima volta del programma annuale di valorizzazione delle eccellenze. La finale regionale in cui Blancato ha ottenuto il piazzamento di rilievo si è svolta la mattina del 16 maggio in modalità telematica, novità indotta dalle misure governative anti-Covid, coinvolgendo 271 studenti in rappresentanza di 39 scuole secondarie di secondo grado (statali e paritarie) siciliane.

La giovanissima studentessa augustana si è classificata seconda nella classe di concorso “A”, tra le tre previste dalla competizione, quella riservata in maniera indifferenziata agli studenti dei primi due anni della scuola secondaria superiore.

A questa finale dei “Giochi della Chimica” hanno partecipato, ben figurando, altri sei studenti della classe 2ªQL, anch’essi preparati dalla docente Tiziana Coppola: Riccardo Bandiera, Antonio Campisi, Lorenzo Di Fazio, Eugenia Di Mauro, Simone Gaeta e Federica Grasso.

Non è ancora definitivamente preclusa per Noemi Blancato la finale nazionale, che si disputerà telematicamente dall’8 al 10 giugno. Potranno essere ammessi infatti, oltre ai primi classificati delle finali regionali, alcuni altri studenti meritevoli, fino al raggiungimento del numero massimo di cento studenti, individuati a insindacabile giudizio del comitato organizzatore tra i migliori classificati nelle selezioni regionali.