Augusta, emergenza Covid, l’Inner Wheel moltiplica sforzi e fronti di donazione

AUGUSTA – Nelle scorse settimane, l’Inner Wheel club di Augusta, club service femminile, ha promosso una serie di iniziative solidali finalizzate a fornire aiuto concreto nel contrasto alla pandemia da Covid-19, sia sul fronte dell’emergenza sanitaria che di quella alimentare aggravatasi, ma anche sul fronte delle esigenze dei ragazzi diversamente abili.

La presidente Alessandra Teresa Traversa e tutte le socie si sono attivate per garantire alcune forniture medicali e ospedaliere, in sinergia con la consulta dei club service cittadini. Lo scorso 6 aprile, l’Inner Wheel club ha donato all’ospedale “Muscatello” due sedie a rotelle modello autospinta, per la dotazione del Covid center allestito dal 19 marzo nel nosocomio per pazienti non gravi. Il club di servizio ha anche sostenuto la realizzazione del progetto distrettuale Inner Wheel, che ha donato ulteriori forniture ai Covid center siciliani. Tra quelli selezionati dal distretto regionale, il club augustano ha scelto l’ospedale di Enna contribuendo all’acquisto di mascherine, altri dispositivi di protezione come guanti e visiere e ventilatori automatici.

Più recentemente, il 15 maggio, l’Inner Wheel club ha acquistato generi alimentari, da destinare alle famiglie in ulteriore difficoltà dopo i due mesi di “lockdown”, che i volontari locali della Croce rossa italiana, della fraternita Misericordia e della Fondazione Catalano onlus hanno provveduto a distribuire.

Mentre nei giorni scorsi sono state donate all’associazione “20 novembre 1989”, che si occupa di tutela dei diritti delle famiglie con ragazzi diversamente abili, alcune strumentazioni elettroniche di supporto alla didattica differenziata.

Il calendario di iniziative solidali non si esaurisce qui. Infatti viene reso noto che l’intervento del club proseguirà “con l’intervento a favore delle associazioni come l’Unione ciechi e con il monitoraggio continuo delle necessità che interverranno in fieri“.

(Nel collage di copertina: in alto, foto di repertorio Inner Wheel club con associazione “20 novembre 1989”; in basso, due dei recenti progetti Inner Wheel)