Primo piano Augusta, incidente tra auto e motociclo alla rotatoria di corso Sicilia: due minori in ospedale di

AUGUSTA – Incidente stradale tra un’autovettura e un motociclo lo scorso venerdì sera alla rotatoria di corso Sicilia nell’incrocio con via Matteotti, la cosiddetta “quarta traversa”.

Non è ancora chiara ad oggi la dinamica del sinistro avvenuto verso le 21,30, al vaglio della Polizia municipale, ma si è registrata tanta paura tra i giovani presenti, che si sono radunati intorno all’autoambulanza immediatamente sopraggiunta.

La donna alla guida dell’autovettura sarebbe rimasta illesa. È andata peggio ai due minorenni in sella al motociclo con cilindrata 125, rimasti coscienti dopo l’impatto, per i quali si è reso necessario il trasporto in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “Muscatello”. Non sono note le loro condizioni di salute, ma le lesioni riportate sarebbero comunque non gravi.