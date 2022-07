Primo piano Augusta, contributo dal Viminale di 306mila euro. Ecco come verrà speso di

AUGUSTA – Con la legge di bilancio 2022, il Comune di Augusta è risultato destinatario di 306mila 203 euro, a fronte di un contributo complessivo di 1,5 milioni ripartiti dal ministero dell’Interno ai comuni “maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori“. Gli altri comuni beneficiari sono Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Siculiana (Agrigento), Pozzallo (Ragusa), Caltanissetta, Messina.

Tali risorse sono destinate, ai sensi del decreto ministeriale, a “fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del Covid-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi stessi“. L’amministrazione Di Mare, considerato che il termine fissato per la rendicontazione è oggi, 31 luglio, ha approvato alcuni giorni fa la “prima rendicontazione” richiedendo contestualmente al Viminale una “proroga limitata al tempo occorrente a completare gli interventi e adottare i conclusivi atti di spesa – si legge nella delibera di giunta del 26 luglio – consentendo, entro lo stesso termine, l’integrale impiego del contributo“.

Qui di seguito il piano degli interventi con i relativi costi stimati: 150mila euro per l’acquisto di quattro automezzi, compresi allestimenti speciali ed accessori, per fronteggiare le richieste di intervento; 19mila euro per l’acquisto di una torre-faro su carrello appendice per illuminazione d’emergenza; 25mila 203 euro per l’acquisto di trecento transenne per delimitazione aree di intervento; 25mila euro per l’adattamento locali presso strutture di protezione civile; 44mila euro per l’acquisto attrezzature di emergenza ed altre dotazioni per esigenze di protezione civile ed assistenza ai migranti; 25mila euro per il potenziamento di illuminazione pubblica per esigenze di sicurezza urbana in aree di aggregazione; 18mila euro per l’acquisto di apparati e tecnologie per la gestione delle emergenze locali.

Per avviare tutti i suddetti interventi, sono stati formalmente impegnati 257mila 571 euro, di cui solo 37.872 euro risultano ad oggi con mandati di pagamento, cioè con atti di spesa conclusivi, inerenti agli ultimi due interventi summenzionati. “Svariate difficoltà connesse, in particolare, alle forniture di materiali e mezzi, in considerazione delle più gravose condizioni di approvvigionamento innescate dal conflitto russo-ucraino – si motiva nella delibera di giunta al fine di ottenere una proroga – nonché da congiunture di mercato il cui eccesso di domanda tuttora provoca differimenti nei termini di consegna e conseguenti ritardi nei cronoprogrammi“. L’amministrazione Di Mare, pertanto, ha chiesto al ministero dell’Interno più tempo, anche per poter spendere in un ulteriore intervento da individuare i quasi 50mila euro che avanzerebbero.