Primo piano Augusta, incidente tra auto e scooter in via Principe Umberto di

AUGUSTA – Incidente stradale tra un’auto e uno scooter nella centrale via Principe Umberto nel primo pomeriggio di oggi, che ha coinvolto due persone. Solo tanta paura, in particolare per il giovane in sella al ciclomotore, che ne è uscito illeso.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto, una Nissan Juke, si è immessa da via Generale La Ferla in via Principe Umberto, urtando il Piaggio Liberty 50 che percorreva la via principale.

Nessuna conseguenza per l’uomo alla guida dell’autovettura, mentre, dopo l’iniziale preoccupazione dei passanti, non è stato necessario l’intervento dell’ambulanza per lo scooterista, diciassettenne, caduto sul manto stradale con il ciclomotore.

Sono accorsi sul luogo del sinistro i vigili urbani, intorno alle 16, per i rilievi e la regolamentazione del traffico veicolare.