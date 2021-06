Primo piano Augusta, la Festa della musica apre l’estate della ripartenza di

AUGUSTA – Primo giorno d’estate, primo giorno di “zona bianca” regionale, primo spettacolo pubblico di piazza promosso dall’attuale amministrazione comunale, otto mesi dopo l’insediamento. Intrisa di attese e speranze la Festa europea della musica svolta ieri in città (21 giugno data unica), un “grande” evento non nella forma o nella sostanza, appunto, ma per come è stato accompagnato e vissuto dalla cittadinanza che, dopo mesi di restrizioni più o meno severe, si è riappropriata da pomeriggio a sera di almeno una parte della villa comunale.

“Squilli di musica e di vita”, lo slogan di questa edizione dell’iniziativa musicale che ad Augusta debuttò nel 2016. Dalle ore 17 fino a quasi mezzanotte si sono esibiti i 34 artisti locali registrati nell’apposita piattaforma online predisposta dal Ministero della Cultura, sul palco allestito in una piazza Castello a prova di Covid, con due “varchi” di accesso (vedi foto di copertina, ndr) e due uscite laterali controllati da una trentina di volontari avvicendatisi (Gruppo comunale volontari di protezione civile, Misericordia, Nuova acropoli, Radio Elettra, Associazione nazionale carabinieri), tra termoscanner e dispenser di gel igienizzante, e con 192 posti a sedere adeguatamente distanziati.

Dal Comune si rende noto che sono stati 390 gli spettatori registrati complessivamente dagli addetti del servizio d’ordine e che hanno fruito dei posti a sedere previo rilevamento della temperatura. A ciascuno di loro è stata consegnata una confezione di dieci mascherine (quindi 3.900 in totale) per rammentare la necessità che l’emergenza non è finita e che occorre un grande senso di responsabilità. Anche gli spazi immediatamente adiacenti all’area delimitata sono stati occupati da diverse decine di spettatori, nel pieno rispetto del distanziamento interpersonale.

Il presidente del consiglio comunale, Marco Stella, a nome del civico consesso, ha espresso particolare gratitudine al Corpo bandistico “Federico – Città di Augusta” e al suo direttore Gaetano Galofaro, dal momento che la banda musicale cittadina ha in apertura sfilato dalla centrale piazza Duomo al cuore dei giardini pubblici eseguendo le marce del repertorio bandistico.

“Una serata di alto profilo – ha affermato l’assessore allo Spettacolo, Giuseppe Carrabino, che ha ringraziato forze dell’ordine, impiegati comunali, tecnici, volontari e artisti – con nomi che hanno fatto la storia della musica ad Augusta ma che ha anche permesso di far conoscere alla cittadinanza giovani emergenti di eccezionale levatura e artisti già conosciuti al grande pubblico per la partecipazione a programmi televisivi nazionali“.

“Ringrazio la cittadinanza per l’alto senso di responsabilità – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Di Mare – che ha permesso il regolare svolgimento della manifestazione che di fatto ha costituito un banco di prova per i prossimi eventi. Come primo cittadino sono orgoglioso del risultato di una serata che ha visto una straordinaria presenza di giovani, famiglie, anziani riappropriarsi dei giardini pubblici e con il desiderio unanime di tornare a far rivivere i luoghi della memoria“.

Quanto al lato prettamente artistico dell’evento, condotto dal duo social locale Mirko Birritteri e Peppe Lentini di “Ridicola 2.0”, la serata ha avuto inizio con Dj Rapix ed è proseguita con le coreografie di Giusy Piazzese, il coro della “Città di Augusta – Pro loco” diretto dal maestro Antonio Accettullo, le voci del cantautore Salvatore Fisichella in arte Salfy, e ancora Michele Accardo, Alessia Aprile, Paola Cardile, Gianmarco Consolino, Massimiliano Farina, Aurora Gennuso, Francesca Imprescia, Matteo Notarnicola, Giulia Padova, Giuliana Privitera, Alessio Sanseverino, Simone Rapina, Daniela Reforgiato, Alice Accaputo, Alessia Riera, Valentina Romanello, nonché Ilenia Falco che emozionò i giudici del programma “The voice” su Raidue un paio di edizioni fa.

Applausi anche per il ritorno sul palco di Susy Puglisi, che ha interpretato la celebre “Luna lunedda” e i pezzi forti del suo repertorio in compagnia del fratello Mario e delle figlie Sabrina e Viviana, e ancora per lo storico gruppo dei Quasar, il duo Salvo Passanisi e Francesca Ussia, il gruppo “BasiC” che vanta tra i suoi componenti il giovane sacerdote Matteo Vasco alla chitarra e il gruppo “Pensieri diversi”.

Si attende adesso, a estate ufficialmente iniziata, la presentazione da parte dell’amministrazione del cartellone comunale di eventi estivi, chiamato “Augusta d’Estate 2021“, che dovrebbe partire venerdì 9 luglio.