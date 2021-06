Eventi Augusta, Nuova acropoli riporta in sede la filosofia attiva. Pricone: “Mettiamo da parte i pc e guardiamoci nuovamente negli occhi” di

AUGUSTA – Torna l’estate, le giornate si allungano e la morsa delle misure governative di contenimento sanitario anti-Covid sembra allentare la sua presa (vedi “zona bianca” regionale), così, anche la sezione locale di “Nuova acropoli“, associazione di filosofia, cultura e volontariato, riapre la sua sede associativa al pubblico con il corso di filosofia attiva in presenza.

La presentazione del corso di filosofia attiva di primo livello, proposta in diverse occasioni in modalità telematica nell’ultimo anno, è fissata per giovedì 24 giugno alle ore 19 nella sede dell’associazione sita in viale Italia 262. Non occorre prenotazione.

“La filosofia ci insegna che ogni difficoltà è, in realtà, un’opportunità. E noi questa opportunità l’abbiamo colta – fa sapere la presidente della sezione locale di “Nuova acropoli”, Adriana Pricone (nella foto di repertorio in copertina, ndr) – durante il primo lockdown e per tutto l’inverno scorso i nostri corsi di filosofia e i nostri eventi culturali sono proseguiti spostandosi sulle piattaforme virtuali. Adesso però siamo pronti a ripartire con il vero senso della filosofia, la ricerca dell’identità umana e per far questo torniamo anche alla dimensione umana: mettiamo da parte i nostri computer e guardiamoci nuovamente negli occhi”.