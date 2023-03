Primo piano Augusta, miglioramento sismico dell’ospedale, Asp approva intervento da 4,5 milioni di

AUGUSTA – L’ospedale “Muscatello” di Augusta è interessato da uno dei quattro progetti di fattibilità tecnico-economica per il miglioramento o adeguamento sismico approvati negli ultimi giorni con delibera del commissario straordinario dell’Asp, Salvatore Lucio Ficarra. Si tratta di lavori che verranno appaltati per il tramite di Invitalia, ricompresi nella linea di finanziamento denominata “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile” a valere sul Pnc, cioè il Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

L’importo complessivo degli interventi di adeguamento sismico delle strutture ospedaliere in provincia è pari a 40 milioni di euro, comprendendo i quattro interventi per i presidi “Umberto I” e “Rizza” di Siracusa, “Di Maria” di Avola, oltre al “Muscatello” di Augusta, che vedono concluso l’iter di approvazione, e un quinto intervento per il “Trigona” di Noto già inserito negli Accordi quadro predisposti da Invitalia ma ancora in fase di esame da parte dell’Uoc Tecnico aziendale, diretta da Rosario Breci.

Per quanto riguarda il “Muscatello”, il quadro economico del progetto di fattibilità stima un importo complessivo di 4 milioni 566mila 352 euro, di cui 2 milioni 984mila 405 di totale lavori e 1 milione 581mila 986 a disposizione dell’amministrazione.

Un mese fa, l’Azienda sanitaria provinciale aveva già approvato i progetti di fattibilità per l’attivazione anche ad Augusta di una Centrale operativa territoriale (Cot) e la realizzazione di una Casa della comunità, previste nel Pnrr e pianificate un anno prima dalla Regione. Infatti, nel distretto sanitario di Augusta saranno realizzati, con una spesa totale di 2 milioni 928mila euro, oltre alla Cot di Augusta, i due nuovi presidi sanitari territoriali costituiti dalle Case della comunità di Augusta e Melilli che, come tutti i progetti collegati al Pnrr, dovranno essere completate entro la metà del 2026.

