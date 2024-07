Primo piano Augusta, Asp presenta corsi di formazione sanitaria per marittimi: a Siracusa terza sede regionale di

AUGUSTA – Il Ministero della Salute, tramite la Direzione generale della prevenzione sanitaria che ha emanato lo scorso 20 giugno il decreto autorizzativo, ha riconosciuto l’Asp di Siracusa idonea a svolgere i corsi di formazione sanitaria e di aggiornamento “Gente di mare” di primo e secondo livello “First aid”, “Medical care” e “Refresh” per il personale marittimo.

I corsi si svolgeranno nella sede della Uos Formazione permanente nel presidio ospedaliero “Rizza” di Siracusa (viale Epipoli, 72), in aule appositamente attrezzate e con personale medico specializzato aziendale.

Presidente del corso di formazione è il direttore sanitario dell’Asp, Salvo Madonia mentre la responsabilità organizzativa è della responsabile dell’Uos Formazione permanente dell’Asp, Maria Rita Venusino, i quali hanno illustrato, ieri pomeriggio nella sala conferenze dell’ospedale di Augusta (vedi foto all’interno), le modalità di partecipazione e i contenuti, affiancati dal direttore del reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale “Umberto I” di Siracusa e responsabile Pte 118, Francesco Oliveri e dal vice direttore medico del presidio ospedaliero di Lentini, Andrea Conti.

Alla presentazione hanno preso parte il sindaco e il vicesindaco di Augusta, rispettivamente Giuseppe Di Mare e Tania Patania, nonché i rappresentanti delle associazioni di operatori e imprese portuali locali.

“Si tratta di una grande opportunità per i lavoratori marittimi della provincia di Siracusa – commenta, in un comunicato odierno, il direttore generale dell’Asp di Siracusa, Alessandro Caltagirone – che potranno conseguire i certificati di addestramento al soccorso secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale Stcw 1978/1995 aggiornata a Manila nel 2010, nel rispetto dell’art. 11 del D.l. 12 maggio 2015 n. 71, nella nostra struttura di Siracusa, senza doversi più recare fuori provincia nelle altre due sedi autorizzate presenti in Sicilia, a Modica e a Messina, come erano costretti a fare in passato, o addirittura fuori regione“.

