Primo piano Augusta, tentato furto di scooter con inseguimento alla Borgata di

AUGUSTA – Un tentato furto di uno scooter da un cortile condominiale si è concluso, ieri l’altro, con un breve inseguimento da parte dei carabinieri e la denuncia di un trentaduenne lentinese per le ipotesi di reato di ricettazione e possesso di strumenti d’effrazione.

I carabinieri della locale aliquota radiomobile sono intervenuti nel momento in cui hanno notato, all’altezza di piazza Fontana (nella foto di repertorio in copertina), un’autovettura che trainava lo scooter con in sella un giovane, i quali, alla vista dei militari, hanno rinunciato al “rimorchio” e si sono dati alla fuga.

L’auto ha fatto perdere le proprie tracce, mentre il giovane che si trovava in sella allo scooter, dopo aver abbandonato il mezzo a due ruote, avrebbe tentato di nascondersi sotto un’autovettura in sosta. I carabinieri lo hanno immediatamente inseguito e quindi sottoposto a perquisizione, rinvenendogli addosso un grosso cacciavite.

Identificato nel trentaduenne lentinese, è stato infine denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente. Mentre lo scooter è stato restituito al legittimo proprietario, ignaro del tentato furto.