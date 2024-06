Primo piano Augusta, Monte, lotto con prefabbricato ex sede parrocchiale riconsegnato al Comune di

AUGUSTA – Torna nella disponibilità del Comune il lotto in località Cavalera, concesso in comodato d’uso gratuito ventuno anni fa (25 marzo 2003) alla Curia per realizzarvi una struttura prefabbricata destinata a sede provvisoria della chiesa di San Giuseppe Innografo, prima parrocchia nel popoloso quartiere del Monte.

La riconsegna è stata formalizzata lo scorso 14 giugno nell’ufficio del vicario generale presso la Curia arcivescovile di Siracusa, alla presenza del vicario Sebastiano Amenta e dell’assessore al patrimonio del Comune di Augusta, Pino Carrabino.

La Curia ha infatti riconosciuto la “cessata esigenza” del lotto, “non più funzionale per le attività istituzionali dell’ente ecclesiastico“, giacché la parrocchia di San Giuseppe Innografo gode da tempo della chiesa e delle strutture annesse realizzate, nelle vicinanze, con fondi Cei e ultimate il 4 novembre del 2016. Oltre alla riconsegna del terreno, la Curia ha provveduto alla cessione a titolo gratuito al Comune dell’annesso prefabbricato risalente a circa vent’anni fa. Ieri la giunta municipale ha completato l’iter, deliberando anche la presa d’atto di acquisizione al patrimonio comunale del prefabbricato.

Il prefabbricato che ha ospitato fino al 2016 la chiesa parrocchiale di San Giuseppe Innografo

“Ancora una volta – dichiara il sindaco Giuseppe Di Mare – un lavoro di sinergia tra le istituzioni ha permesso il raggiungimento di un obiettivo nell’interesse della comunità. Ringrazio l’arcivescovo monsignor Francesco Lomanto per la sua attenzione alla città e quanti si sono prodigati per definire una questione da tempo irrisolta“.

“Dopo diverse interlocuzioni – si legge nella nota diramata dall’assessore Carrabino – e considerato che proprio in prossimità dell’ex chiesa volgono al termine gli interventi di riqualificazione avviati dal Comune per la creazione di un ecoparco con aree ricreative e spazi destinati a strutture sportive all’aperto, la Curia ha ritenuto accogliere la proposta al fine di rendere un ulteriore servizio al popoloso quartiere Monte Tauro“.

Infatti, nell’area adiacente al suddetto lotto, su circa 15mila metri quadrati identificati di proprietà comunale tra via Barone Zuppello e via Palazzetti, è in corso di realizzazione il cosiddetto “Parco ecologico-urbano” (vedi collage di copertina). I lavori di riqualificazione, che contemplano tra l’altro un campo da calcio a 5, uno da basket (baskin), un’area di sgambamento per cani e due aree parcheggio, sono stati aggiudicati, nell’agosto 2023, alla “Arkimedil srl” di Favara (Agrigento) che ha offerto un ribasso del 23,27 per cento per un importo lavori di 340mila 564 euro (Iva al 10 per cento compresa), a fronte di un quadro economico complessivo stimato da progetto pari a 443mila 555 euro.