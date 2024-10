Primo piano Augusta, via al cantiere per la riqualificazione di piazza D’Astorga: cambia la viabilità di

AUGUSTA – Sono iniziate stamani le attività di allestimento del cantiere per i lavori di riqualificazione di piazza D’Astorga, intorno al palazzo che ospita uffici comunali e che sarà oggetto a sua volta di una importante manutenzione straordinaria quando verrà individuata la copertura finanziaria.

I lavori dureranno fino alla conclusione dell’anno, come si evince dall’odierno avviso alla cittadinanza secondo cui da domani, 23 ottobre, al 31 dicembre prossimo agli uffici comunali si accederà da vicolo San Domenico, di fronte all’ex cinema Impero.

Da oggi (a mezzogiorno) e fino al termine dei lavori, è in vigore l’ordinanza di polizia municipale che vieta la sosta e la circolazione veicolare in piazza D’Astorga, la circolazione veicolare nella stradella laterale nord di piazza Duomo (fino all’intersezione con via Principe Umberto) e nella strada di piazza Duomo antistante al sagrato della chiesa Madre.

A seguito di gara espletata su piattaforma Asmecomm, i lavori sono stati aggiudicati, lo scorso 19 agosto, a un operatore economico di Ragusa che ha offerto il ribasso del 27,747 per cento, pari all’importo di 103mila 903 euro (Iva compresa).

Il quadro economico del progetto esecutivo, approvato dalla giunta l’8 luglio scorso, stimava un totale di 149mila 969 euro, di cui 115.654 euro per totale lavori e 34.314 euro quali somme a disposizione dell’amministrazione.

La sede stradale, che offre un buon numero di stalli per le autovetture, è, da diversi anni, costellata di “crateri“, con criticità importanti per automobilisti, utenti di veicoli a due ruote e pedoni.