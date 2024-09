Hobby & Hi-Tech Come allestire al meglio uno studio in casa di

Lo smartworking risulta ormai un’attività piuttosto diffusa e consolidata, con le aziende che dopo la pandemia hanno continuato a puntare su questa formula, spesso promuovendo anche forme di lavoro ibrido.

Naturalmente, per lavorare da casa al meglio è necessario per i dipendenti disporre di uno spazio efficiente e funzionale, un ambiente completo di tutti quei supporti che possono semplificare l’attività professionale.

Dalla postazione ai mobili, dalla stampante agli ambienti, ecco come allestire uno studio in casa pratico e confortevole, per massimizzare i livelli di produttività e non rimpiangere il lavoro in presenza.

Ufficio domestico: la postazione giusta per lavorare da casa

Innanzitutto, per allestire in casa uno studio funzionale e confortevole è importante scegliere con attenzione gli arredi.

In particolare, quando si tratta di trascorrere molto tempo al pc, è essenziale adoperare una sedia ergonomica posturale, optando esclusivamente per modelli con altezza, schienale, seduta e braccioli regolabili, ma soprattutto dotate di supporto lombare, che aiuta a prevenire i classici problemi legati a una postura scorretta.

Per quanto riguarda invece la scrivania, è fondamentale scegliere un modello adatto all’ambiente, al flusso di lavoro e che possa garantire il giusto spazio per muoversi in qualunque situazione.

Per scongiurare gli effetti della sedentarietà, può essere utile puntare su una postazione di lavoro sit stand, una soluzione dinamica e altamente flessibile che permette, con la leggera pressione di una leva, di sollevare o abbassare il ripiano per passare dalla posizione seduta a quella in piedi.

L’importanza della stampante nel lavoro da remoto

Oltre agli arredi, quando si allestisce uno studio in casa è fondamentale disporre dei giusti dispositivi elettronici.

Tra questi, ricopre un’importanza particolarmente rilevante la stampante, che dev’essere selezionata con criteri professionali, ma in ogni caso differenti da quelli adoperati per la scelta di un dispositivo da destinare alla sede aziendale.

Come messo in evidenza anche dalla guida realizzata da Lyreco, infatti, per capire qual è la stampante migliore per casa è importante tenere conto delle esigenze di tutti i componenti della famiglia.

Nel caso in cui la necessità sia principalmente quella di stampare documenti per il lavoro o altro materiale in quantità ridotte e a colori, è preferibile optare per un modello inkjet, mentre se l’esigenza è quella di utilizzare con larga frequenza la stampante è preferibile orientarsi verso un modello laser.

In ambito domestico, un’altra soluzione largamente diffusa è costituita dalle stampanti multifunzione, le quali, affiancando all’attività di stampa quella di scansione e di fotocopiatrice, permettono non solo di eseguire le classiche stampe, ma anche di digitalizzare i documenti cartacei, garantendo la massima flessibilità, qualunque sia l’esigenza di lavoro.

Smartworking: il luogo giusto per allestire lo studio in casa

Naturalmente, per allestire uno studio in casa è fondamentale trovare uno spazio adeguato a supportare l’attività professionale. L’ideale è poter disporre di una stanza dedicata, ma, se ciò non è possibile, è sufficiente ritagliare una zona ad hoc in un ambiente destinato ad altro.

Lo spazio deve essere silenzioso, sufficientemente ampio per permettere di ospitare una scrivania, ma soprattutto capace di assicurare che l’attività di lavoro non interferisca con le normali attività della famiglia.

Infine, deve permettere di collocare il workspace in prossimità di una finestra, per beneficiare della luce naturale e dei suoi innegabili effetti sui livelli di produttività.