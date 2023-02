Primo piano Augusta, sanità, verso la realizzazione della Casa di comunità: Asp approva progetto di fattibilità di

AUGUSTA – L’Asp di Siracusa dà seguito, con l’approvazione dei relativi progetti di fattibilità, all’iter per l’attivazione anche ad Augusta di una Centrale operativa territoriale (Cot) e la realizzazione di una Casa della comunità, previste nel Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e pianificate un anno fa dalla Regione. Infatti, nel distretto sanitario di Augusta saranno realizzati, con una spesa totale di 2 milioni 928mila euro, oltre alla Cot di Augusta, i due nuovi presidi sanitari territoriali costituiti dalle Case della comunità di Augusta e Melilli che dovranno essere completate entro la metà del 2026.

Secondo le previsioni del Pnrr, le Centrali operative territoriali, una in ogni distretto sanitario, avranno la funzione di coordinare i servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari, assicurando l’interfaccia con gli ospedali e la rete di emergenza-urgenza.

Quanto alle Case della comunità, intese quale luogo privilegiato del lavoro associato dei medici di medicina generale, ognuna sarà dotata di 10-15 sale di consulenza ed esame, punto di prelievo, servizi diagnostici di base (ad esempio: ecografia, elettrocardiografia, radiologia, spirometria, ecc.), nonché di un innovativo sistema di interconnessione dati. Una volta operativa, dovrà essere implementata di 5 unità di personale amministrativo, 10 medici di medicina generale e 8 infermieri.

“Nel rispetto dei tempi, degli impegni assunti e degli obiettivi del Pnrr, il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra – si legge in un comunicato dell’Asp – ha approvato con altrettanti atti deliberativi 19 su 20 progetti di fattibilità tecnico economica, approvati in conferenza dei servizi, dei lavori per la realizzazione di Centrali operative territoriali, Case di comunità ed Ospedali di comunità previsti in tutta la provincia, per un importo complessivo di 26 milioni 355mila 992 euro attingendo ai finanziamenti disponibili ed impegnando, altresì, ulteriori somme di bilancio aziendale per 3 milioni e 72mila euro per un ammontare di investimenti pari a 29 milioni e 428mila euro. A breve sarà approvato anche il progetto per la realizzazione della Casa di comunità di Rosolini, per la quale è in corso la procedura in variante allo strumento di urbanistica per la realizzazione di un nuovo edificio“.

Il passo successivo è la predisposizione degli atti per l’adesione agli accordi quadro Invitalia per gli appalti integrati e l’esecuzione delle opere. Complessivamente in provincia verranno attivate quattro Centrali operative territoriali (Siracusa, Noto, Augusta, Lentini), realizzati quattro Ospedali di comunità (Siracusa, Noto, Pachino, Lentini), undici Case della comunità (due a Siracusa, una a Floridia, Palazzolo Acreide, Avola, Pachino, Rosolini in attesa della variante, Augusta, Melilli, Lentini, Francofonte).

L’ospedale “Muscatello” di Augusta è interessato, altresì, da uno dei tre progetti di intervento di adeguamento sismico in fase di esame da parte dell’Uoc Tecnico aziendale, insieme agli ospedali “Umberto I” e “Rizza” di Siracusa, mentre sono in fase di presentazione i progetti di adeguamento sismico dei presidi ospedalieri “Di Maria” di Avola e “Trigona” di Noto. Interventi che l’Asp prevede di approvare entro il mese di marzo per un importo complessivo di circa 40 milioni di euro.

(Nella foto di repertorio in copertina: nuovo padiglione dell’ospedale “Muscatello” di Augusta)