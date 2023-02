Primo piano Primarie Pd, l’outsider Elly Schlein conquista Augusta e il Nazareno di

AUGUSTA – “Una linea politica chiara, di sinistra, ecologista e femminista“. Con queste parole inizia il nuovo corso del Partito democratico con l’outsider Elly Schlein primo segretario nazionale donna nella storia del Pd. La giovane deputata ha vinto, a sorpresa, il ballottaggio con il governatore Stefano Bonaccini, di cui era stata vicepresidente nella Regione Emilia-Romagna. E se alle primarie dei circoli era in controtendenza il dato locale di Augusta, anche rispetto al Siracusano, all’esito delle primarie aperte a tutti si apprende che Augusta aveva anticipato chi avrebbe conquistato la guida del partito con sede sul largo del Nazareno.

In città, al seggio allestito nell’aula consiliare di palazzo San Biagio, hanno votato in 374, di cui 84 i tesserati al circolo Pd (su 122), circolo di cui è segretario Luca Vita dal giugno del 2020. Al netto di una scheda nulla e di una bianca, Schlein ha ottenuto 313 voti pari all’84,14 per cento mentre Bonaccini si è fermato a 59 voti pari al 15,86 per cento. Sostanzialmente lo stesso rapporto di forza locale del primo turno riservato ai tesserati, quando erano 53 i voti per Schlein e 5 per Bonaccini, oltre ai 3 voti per Paola De Micheli, con Gianni Cuperlo fermo a zero.

“Il risultato delle primarie aperte ha visto la conferma, dopo il voto riservato ai soli iscritti, anche da parte dei cittadini del sostegno alla proposta politica della Schlein che con 313 voti prevale rispetto ai 59 voti di Bonaccini“. Così il consigliere comunale d’opposizione Giancarlo Triberio, tornato un mese fa nel Pd, divulgava in una nota il risultato locale, appena concluso lo spoglio del seggio augustano. Un seggio che nella giornata domenicale avrebbe registrato la partecipazione al voto anche della collega di opposizione, Milena Contento, con un passato da presidente provinciale del Pd, e del consigliere di maggioranza Roberto Conti.

“Questa grande partecipazione – ha aggiunto nella nota il consigliere Triberio, prima di conoscere l’esito nazionale – ci consegna grande soddisfazione ma anche grande responsabilità per rappresentare questa voglia di partecipazione e di rinnovamento che è emersa con il nuovo apporto e linfa che chiede discontinuità non più rinviabile. Puntiamo ad un radicale cambiamento che si ispiri al rinnovamento ed alla compattezza del circolo riannodare le fila con gli elettori, le imprese e tutta la società civile per ritornare a presidiare e battagliare sulle tematiche abbandonate da tanto tempo partendo dagli interessi collettivi e non dei cerchi magici“.