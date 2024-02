Primo piano Augusta, tutela del mare e dramma microplastiche, lezione al “Ruiz” con il Lions di

AUGUSTA – “La tutela del mare e la prevenzione dell’inquinamento marino” è stato il titolo di una lezione di educazione ambientale tenuta, nelle settimane scorse, nell’aula magna dell’istituto superiore “Ruiz” in collaborazione tra la scuola e il Lions club cittadino, con relatori anche i vertici della Capitaneria di porto di Augusta.

Un incontro rivolto alle classi seconde, per sensibilizzare le giovani generazioni alla tutela del delicato ecosistema marino. Lo ha aperto la docente Rosa Anna Bellistri, referente del “Ruiz” per l’educazione civica, seguita dai saluti istituzionali della presidente del Lions club Augusta host Nella Di Franco, del past governatore Lions per il distretto Sicilia Franco Cirillo, della dirigente scolastica del “Ruiz” Maria Concetta Castorina, del sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare, del comandante della Capitaneria di porto di Augusta Domenico Santisi.

Moderatore dell’incontro Giovanni Alga, responsabile Lions per il progetto, che ha presentato un video del club service sulla cultura e sull’educazione al rispetto del mare.

Quindi il capitano di corvetta Alberto Boellis, capo servizio operativo della locale Capitaneria di porto, ha illustrato i compiti della Guardia costiera. Particolare attenzione è stata dedicata alla tutela del mare e delle coste, alla conservazione della biodiversità e alla difesa dell’ecosistema marino e costiero dall’inquinamento causato dalle attività umane, dall’abbandono dei rifiuti e delle materie plastiche.

È poi intervenuta la professoressa Gea Oliveri Conti, ricercatrice del laboratorio di igiene ambientale e degli alimenti dell’Università di Catania, che ha relazionato su uno studio condotto sulle microplastiche, drammatico problema globale. Ha infatti illustrato come giungono agli esseri umani sia attraverso la catena alimentare che per inalazione, ingerimento e assorbimento attraverso la pelle: sono state trovate in vari organi umani e persino nella placenta dei neonati.

Gli alunni hanno dimostrato grande interesse per la tematica e sono intervenuti con domande di approfondimento sugli argomenti trattati. Molto soddisfatta la dirigente scolastica Castorina, che ha ringraziato il Lions club e i relatori per la sensibilità dimostrata nel promuovere tali attività di approfondimento, e ha incoraggiato i giovani alunni a rendersi protagonisti con le loro azioni di un “approccio corretto nei confronti dell’ambiente, in particolare di quello marino, a cui la nostra città è profondamente legata“.