Primo piano Automobilismo, Centamore sale sul podio delle storiche alla 69ª Coppa Nissena di

AUGUSTA – Il pilota augustano Camillo Centamore ha conquistato il 3° posto assoluto nella specialità auto storiche della prestigiosa “Coppa Nissena“, ieri sul tracciato nel territorio di Caltanissetta.

La cronoscalata, giunta alla 69ª edizione, è valida per il Trofeo italiano velocità montagna (Tivm) girone Sud e quale tappa del campionato siciliano velocità in salita autostoriche.

Centamore, che è tornato a competere per la Coppa Nissena dopo sette anni, ha fermato il cronometro di gara 1 sul tempo di 2’43″56, il terzo assoluto, e si è migliorato in gara 2 con 2’41″11, il secondo tempo assoluto. L’aggregato di 5’24″67 è risultato il terzo assoluto nella specialità, consentendo al pilota augustano di portare la sua Corsini Junior (vedi foto di copertina) sul podio.

“Sono felice, ho raggiunto l’obiettivo che mi ero prefissato prima di iniziare la gara – riferisce a LaGazzettaAugustana.it – Un tracciato per la mia vettura non troppo conveniente, velocissimo, in cui bisogna avere tanto coraggio e i cavalli contano tanto. Complimenti al vincitore Totò Riolo, forse il più titolato a livello siciliano, per me imprendibile“.

Ad attendere il pilota augustano c’è un’altra prestigiosa cronoscalata, la 67ª “Salita dei Monti Iblei“, che si correrà i prossimi 11-13 ottobre nel territorio comunale di Chiaramonte Gulfi (Ragusa).