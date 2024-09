Primo piano Augusta, scuola, al “Ruiz” parte il nuovo percorso tecnico 4+2 di

AUGUSTA – È suonata già lunedì 9 settembre la campanella per gli studenti dell’Istituto superiore “Gaetano Arangio Ruiz”. A entrare nel plesso di via Catania, sono stati gli alunni della prima classe quadriennale dell’Istituto tecnico settore Tecnologico a indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica con curvatura in Robotica industriale ed Automazione. Il “Ruiz”, infatti, è stato ammesso lo scorso gennaio dal Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sperimentazione del cosiddetto percorso tecnico quadriennale 4+2, svolto in collaborazione con l’Its Academy “Steve Jobs” (sede a Caltagirone), con il Comune di Priolo Gargallo e importanti aziende quali STMicroelectronics (stabilimento a Catania) e la Coemi (sede a Priolo).

Il modello 4+2, introdotto con la riforma dell’istruzione tecnico-professionale diventata legge in estate, prevede la riduzione da 5 a 4 anni del percorso di studi secondari di secondo grado, che consentirà l’accesso poi agli Its Academy (Istituti tecnologici superiori) per un biennio, in una filiera organica, ma anche all’università o direttamente al mondo del lavoro.

La dirigente scolastica Maria Concetta Castorina e i docenti hanno accolto gli studenti del nuovo indirizzo tecnico quadriennale, che “offrirà loro una formazione avanzata e all’avanguardia, avvicinandoli al mondo del lavoro“, come sottolineato. Grazie, infatti, all’autonomia scolastica, alla flessibilità didattica, e alla collaborazione dei partner, l’offerta formativa sarà potenziata con nuovi insegnamenti, quali Robotica educativa ed industriale, IoT e Cyber security, Elementi di chimica-fisica applicati all’Elettronica, Computer-Aided Design and Drafting (CAD), ma anche con discipline erogate in lingua inglese quali Fundamentals of automatic and robotic control.

La conferenza stampa di presentazione del percorso 4+2 al “Ruiz”, tenuta lo scorso 2 febbraio

Mercoledì 11 settembre invece è stata la volta degli studenti delle prime classi sia della sede di Augusta che di quella di Priolo, quindi giovedì 12, giorno ufficiale dell’apertura del nuovo anno scolastico in Sicilia, è toccato alle classi seconde e terze, infine venerdì 13 alle quarte e quinte classi.

“Come ogni anno, il “primo giorno” – si legge nella nota dell’istituto – è sempre foriero di grandi emozioni, sia per lo studente di quinto che vive il suo “ultimo primo giorno”, sia per chi frequenta il primo anno che affronta il suo primo giorno nella nuova scuola. In aula magna, gli studenti hanno ricevuto i saluti della dirigente scolastica e dello staff di presidenza, del sindaco dott. Giuseppe Di Mare, dei rappresentanti di istituto e di Consulta provinciale. Le docenti referenti dell’accoglienza, le prof.sse Stefania Anfuso, Rosa Anna Bellistri, Anna Borgese e Concetta Mallo, hanno dato il benvenuto ai ragazzi nella grande comunità del “Ruiz” ricordando, tra intermezzi musicali e video, che occorre costruire insieme una scuola per tutti, un luogo dove ogni studente possa sentirsi valorizzato e incoraggiato a dare il meglio di sé“.

L’avvio del nuovo anno scolastico vede il “Ruiz” anche alle prese con lavori di ristrutturazione della vecchia ala, con doppi turni di tre ore e l’impiego del sabato, per almeno due settimane finché l’ex Provincia non affitterà i locali alternativi che sarebbero già stati individuati alla Borgata.

Pubblichiamo integralmente, qui di seguito, il messaggio della dirigente scolastica Maria Concetta Castorina in occasione dell’avvio del nuovo anno.

“Cari studenti, genitori, docenti e personale Ata, sono lieta di porgervi il mio saluto all’inizio di questo nuovo anno scolastico. Il mio augurio è che il percorso educativo-didattico, a cui tutti siamo chiamati a contribuire, possa essere portato avanti in un clima sereno, propositivo, caratterizzato dallo spirito di collaborazione. È importante l’impegno di tutti affinché la scuola sia il luogo dell’accoglienza, dell’inclusione, delle pari opportunità, della crescita culturale, affettiva, relazionale dei nostri studenti per consentire a ciascun alunno la possibilità di raggiungere il successo formativo. Un saluto a tutti i componenti del Consiglio d’Istituto, e agli interlocutori delle diverse realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio. I saluti più affettuosi e gli auguri più sentiti vanno alle nostre studentesse e ai nostri studenti augurando loro di affrontare il nuovo anno con responsabilità, assolvendo ai doveri scolastici con serietà, passione ed entusiasmo. La scuola è una comunità educante che forma le nuove generazioni, i cittadini del domani, in grado di inserirsi positivamente nella società in cui vivono. A tutti chiedo di dare sostegno in questo anno scolastico, rafforzando il rapporto di collaborazione con la scuola; infatti, come sicuramente sapete tra breve tempo, avranno inizio i lavori di ristrutturazione del nostro edificio scolastico. Questi interventi sono necessari per migliorare la sicurezza, l’efficienza energetica e la funzionalità degli spazi scolastici. Sono consapevole che questo periodo di ristrutturazione potrebbe comportare qualche disagio e qualche sacrificio, ma siamo fiduciosi che, con la collaborazione di tutti, riusciremo a migliorare significativamente il nostro ambiente scolastico. Ringrazio e vi auguro buon anno scolastico e buon lavoro!”.