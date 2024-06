Primo piano Brucoli, studenti a lezione di hotellerie dai manager del Mangia’s resort di

AUGUSTA – A lezione di hotellerie al Mangia’s Brucoli Resort. È l’esperienza, nell’ambito del laboratorio didattico “Impresa e territorio”, degli studenti dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz”, frequentanti le classi 3ªAT, 3ªBT e 3ªAF del settore Economico indirizzo Turismo e Amministrazione, Finanza e Marketing.

Quattro giornate, nell’appena trascorso mese di maggio, dedicate ognuna a conoscere le figure apicali della struttura ricettiva di lusso, entrata a far parte del circuito “Autograph collection by Marriott”: il direttore Tito Di Benedetto, la vicedirettrice Lisa Benincasa, la life resort manager Gianna Sardone e l’economo Francesco Borna.

Come rende noto la scuola, è stata occasione per “conoscere le competenze richieste in questo settore quali la comunicazione, il lavoro di squadra e la risoluzione dei problemi” e in particolare per “approfondire il settore del turismo e le sue diverse aree lavorative dalla viva voce di chi lo ha scelto per passione come professione“.

Il neo direttore del resort Tito Di Benedetto, general manager da quindici anni in hotel prestigiosi, ha accolto e guidato gli studenti in un viaggio attraverso passato e presente, svelando la routine sempre diversa della sua professione, raccontando aneddoti e storie. Ha sottolineato che per intraprendere tale carriera occorre studiare, fare esperienza anche all’estero, uscire dalla propria comfort zone. “Il segreto per essere un bravo direttore? – si legge nella nota conclusiva della scuola – Saper relazionarsi con tutte le risorse interne, lavorare in team in armonia, e inoltre la conoscenza delle mansioni a tutti i livelli. Non è un caso infatti che i migliori direttori, dopo una formazione specifica, abbiano fatto la “gavetta” risalendo poi l’organigramma“.

In altra giornata, la vicedirettice Lisa Benincasa, invece, ha incentrato l’incontro con gli studenti sulla peculiarità del suo lavoro: fare in modo che l’ospite abbia un’esperienza unica e irripetibile. “E ciò può avvenire solo se tra il personale ci sia collaborazione, comunicazione e buone relazioni“, è stato evidenziato, ponendo l’accento su come sia “fondamentale oggi in un resort che l’ospitalità sia legata ad alcuni valori quali il rispetto dell’ambiente e la proposta di esperienze legate al territorio e alle tradizioni locali“.

Gianna Sardone ha introdotto gli alunni alla conoscenza del suo ruolo, quello del life resort manager, che vede la priorità di “interfacciarsi con i clienti e risolvere sempre con garbo e umiltà eventuali problemi“. Nel quarto e ultimo giorno, è toccato salire in cattedra all’economo del resort, Francesco Borna. Gestire il fatturato della struttura, individuare i prodotti da comprare e riceverli dal fornitore, interfacciarsi con i vari manager per vedere cosa serve in hotel, controllare la qualità, la conservazione, l’immagazzinamento e la distribuzione dei prodotti: queste le principali mansioni quotidiane oggetto di approfondimento.

Ad accompagnare gli studenti sono stati tre docenti del “Ruiz”, Paolo Trigilio insieme alle tutor scolastiche Rosita Accolla e Stefania Anfuso. “Ringraziamo vivamente il direttore Tito Di Benedetto per l’opportunità concessa ai nostri studenti, aprendo le porte del resort – afferma la dirigente scolastica Maria Concetta Castorina – Un’esperienza, altamente formativa, che permetterà loro di crescere come persone e se vorranno come futuri professionisti del settore turistico“.