Primo piano Il Megara 1908 si presenta alla città, sarà la stagione del ritorno al “Fontana” di

AUGUSTA – Il Fcd Megara 1908 riparte per una nuova stagione calcistica nella categoria Promozione (girone D), quest’anno con ambizioni e un progetto, non solo tecnico ma anche di brand, presentati ieri alla città nel salone di rappresentanza del palazzo municipale. “Due colori, un solo cuore dal 1908” è il motto scelto per l’annata alle porte in cui il calcio neroverde tornerà nel riqualificato campo “Fontana” dopo vent’anni.

“Quest’anno tornerete a giocare al “Fontana”, a gennaio o a febbraio“, ha assicurato il sindaco Giuseppe Di Mare nel saluto istituzionale d’apertura. L’opera di messa in sicurezza permanente del terreno e la realizzazione del campo (chiuso nel 2005 per le ceneri di pirite e sequestrato nel 2013), di competenza del commissario unico per la bonifica delle discariche, il generale Giuseppe Vadalà, nonostante i ritardi rispetto al cronoprogramma annunciato, dovrebbe quindi completarsi nel prossimo inverno.

La società del presidente Elio Coppola, al timone da un decennio, ha affidato la squadra all’allenatore Elio Moncada, che a fine luglio sul campo del “Megarello” ha dato il via alla preparazione di una rosa costruita in quest’ultimo mese, con molti giovani, e ancora suscettibile di nuovi innesti.

“L’obiettivo è stare con i piedi saldi a terra, ma credo sia l’anno giusto per fare qualcosa di buono – ha detto il patron Coppola – Non mi voglio pronunciare su quanto sogno di riuscire a fare, perché bisognerà conquistarlo sul campo ogni domenica“.

Il Megara si è dotato di un direttore generale, nella persona di Vincenzo Giliberto, che, accennando a un progetto triennale per il salto di categoria, ha sottolineato il senso di appartenenza dei cittadini rispetto ai colori neroverdi, la vicinanza dei tifosi, e ha auspicato un ulteriore sostegno da parte dell’imprenditoria locale. Accanto al dg, c’è la conferma del direttore sportivo Gaetano D’Augusta.

All’evento sulla nuova stagione del Megara 1908, condotto dall’addetto stampa Francesco Giordano, sono intervenuti altresì, come detto, il sindaco Giuseppe Di Mare, che ha ricevuto la prima tessera “sostenitore” del club, e l’assessore allo sport Pino Carrabino, che ha chiuso la presentazione, dinanzi, tra gli altri, a diversi simpatizzanti sportivi augustani e ad alcune vecchie glorie calcistiche.

È infine toccato ai giocatori raggiungere il tavolo dei relatori, per la foto conclusiva (vedi copertina). Ecco la rosa neroverde per la stagione 2024-2025: Giuseppe Aglianò, Giuseppe Barcio, Aldo Busso, Stefano Cardile, Cristian Carpinteri, Antony Carrabino, Nicolò Cracchiolo, Francesco D’Arrigo, Mattia D’Asero, Domenico Di Grande, Gabriele Ferraguto, Giuseppe Ferrante, Cristian Ferrara, Claudio Fichera, Corrado Giannetto, Carmelo Guarnera, Simone Lanza, Francesco Lipera, Gianpaolo Mallo, Sebastiano Marino, Seby Pandolfo, Diego Pustizzi, Luigi Rossitto, Jacopo Russo, Daniele Scapellato, Simone Sfilio, Alfonso Sollano, Andrea Triglia, Michael Greco, Gabriele Mendola.

Ecco lo staff tecnico della prima squadra: Elio Moncada (allenatore), Gaetano Gaddi (allenatore In seconda), Davide Pantano (preparatore atletico), Andrea Cristofaro (preparatore portieri).

E quello del settore giovanile: Federico Lombardo (dir. tecn. sgs/all. U17-U16 e Femminile), Carmelo Di Stefano (all. U19), Salvatore Barbarino (all. Primi calci e Piccoli amici), Umberto Ferrara (all. Esordienti)

Luca Donini (all. U15-14 e Pulcini).

L’esordio stagionale sarà casalingo, al campo “Megarello”, domenica 1 settembre alle ore 15,30 per l’andata del primo turno di Coppa Italia Promozione che vede i neroverdi opposti al Canicattini Calcio.