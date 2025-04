Primo piano Incendio Sonatrach, nota congiunta dei sindaci Di Mare e Carta dopo il confronto con l’ad raffineria di

AUGUSTA – Si è tenuto stamani a palazzo di città, a porte chiuse, l’annunciato incontro per “urgenti chiarimenti“ sull’incendio divampato venerdì scorso nell’impianto Butamer della raffineria Sonatrach, con il bilancio di due dipendenti gravemente ustionati, tra i sindaci di Augusta e di Melilli e i vertici dell’azienda.

È stato invitato, nell’ufficio del sindaco, l’amministratore delegato di Sonatrach raffineria italiana, Rosario Pistorio, accompagnato dall’addetto alle relazioni pubbliche dell’azienda, Angelo Grasso.

A margine dell’incontro, sono il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare e il collega di Melilli, Peppe Carta, a fornire delle dichiarazioni al riguardo, attraverso una nota congiunta.

“In apertura dell’incontro, i sindaci hanno chiesto aggiornamenti sullo stato di salute dei due operai coinvolti nel recente incidente e sulle loro condizioni – si legge nella nota – L’ad di Sonatrach raffineria italiana ha espresso la profonda vicinanza alle famiglie in questo momento difficile e assicurato

che sta monitorando con la massima attenzione l’evolversi della situazione“.

“Nel corso del confronto si è discusso approfonditamente della funzionalità degli impianti inclusi i recenti programmi di investimento – prosegue la nota sottoscritta dai due sindaci – Particolare rilievo è stato dato al tema della sicurezza, con un’analisi preliminare dell’incidente avvenuto nei giorni scorsi. Considerato che è in corso un’indagine da parte della magistratura e ulteriori verifiche interne da parte della Sonatrach, verrà convocato un nuovo incontro per fornire aggiornamenti e approfondimenti non appena disponibili“.

I sindaci Di Mare e Carta fanno infine sapere di aver “chiesto e ricevuto massima rassicurazione dalla società sulla massima attenzione alla sicurezza dei dipendenti e del territorio“.