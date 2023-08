Primo piano Augusta, bonifica campo sportivo “Fontana”, fissata la fine lavori di

AUGUSTA – È giugno 2024 il termine fissato per la fine lavori di bonifica o, più correttamente, di messa in sicurezza dell’ex campo sportivo “Fontana”, all’ingresso della città, con predisposizione per il nuovo campo da calcio omologato per competizioni fino alla serie D.

Lo rende noto il commissario unico per la bonifica delle discariche, il generale Giuseppe Vadalà, presente ieri sul sito per una “riunione operativa” insieme al maggiore Aldo Papotto, in forza alla struttura a supporto del commissario nazionale, alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare e di alcuni assessori. Viene reso noto che hanno partecipato alla riunione anche i tecnici delle ditte incaricate e che sono stati verificati lo stato di avanzamento dei lavori e i relativi tempi.

“La giornata di oggi – dichiara il generale Vadalà, in una nota diramata dal Comune – è stata utile a mettere a punto il cronoprogramma, con un termine massimo di consegna dell’opera realizzata entro giugno 2024, in cui, dopo anni, verrà restituito alla città ed ai suoi cittadini non solo il sito messo in sicurezza, ma anche il campo sportivo, da sempre orgoglio della comunità di Augusta. Ringrazio il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, il provveditore interregionale alle opere pubbliche di Sicilia e Calabria, Francesco Sorrentino e i suoi collaboratori, le ditte che sono impegnate in questa opera importante per il nostro Paese, a dimostrazione che le bonifiche possono essere portate a termine con l’impegno di tutti e con un grande gioco di squadra istituzionale”.

Al lavoro da poco più di un anno, essendo stati consegnati i lavori nel maggio del 2022, è un’associazione temporanea di imprese (ati) composta dalla ditta pugliese “Ottomano costruzioni” e dalla molisana “Geoimpianti srl“.

Il sindaco Di Mare, attraverso la nota a margine della riunione sul sito, fa sapere di essere “molto soddisfatto dell’andamento dei lavori, esprimendo grande gratitudine al generale Vadalà ed al maggiore Papotto, costantemente sul campo e sempre disponibili ad ascoltare suggerimenti e proposte“. “Il cronoprogramma dei tempi di consegna – sottolinea il primo cittadino – continua ad essere rispettato e prevedere, entro il prossimo anno, la consegna di un’opera di una valenza straordinaria per la città. Sappiamo di essere in buone mani!“.

Il campo sportivo “Fontana” è chiuso dal 2005 a seguito dell’individuazione di ceneri di pirite e sequestrato nel 2013, quindi venne inserito dall’Unione europea nel 2014 tra le 81 discariche abusive italiane da bonificare.

(Nella foto di repertorio in copertina: intervento di impermeabilizzazione superficiale, aprile 2023)