Primo piano Liceo “Megara” di Augusta, cambia il dirigente scolastico: saluta Santoro, arriva Rapisarda di

AUGUSTA – Il siracusano Renato Santoro, dopo sei anni, lascia la guida del Liceo “Megara” di Augusta per andare a dirigere l’Istituto di istruzione superiore di Palazzolo Acreide. Si insedierà al suo posto, dal 1° settembre prossimo, il catanese Gianluca Rapisarda (nella foto di copertina), reduce dal suo primo anno da dirigente scolastico (reggente), al Convitto nazionale “Piazzi” di Sondrio.

Rapisarda, 50 anni, già professore di storia e filosofia al liceo “Galilei” di Catania, è persona non vedente. Al suo arrivo in Lombardia, in un’intervista, ci ha tenuto a definirsi “un cieco visionario“. È attualmente, tra l’altro, consigliere della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi.

Sui suoi canali social, a metà luglio, ha dato l’annuncio del rientro in Sicilia: “Dall’1 settembre una nuova ed esaltante sfida… Dopo il convitto “Piazzi” di Sondrio, sarò dirigente scolastico dello storico liceo classico “Megara” di Augusta… Di nuovo nella mia bellissima Trinacria… Onorato ed al settimo cielo… Grazie Gesù“.

Invece, ieri mattina alla cittadella degli studi, il dirigente uscente Santoro ha incontrato i docenti e il personale Ata per il momento del commiato (vedi foto all’interno). In una nota della scuola, in merito al rapporto con il personale docente e amministrativo si evidenzia la “intensa e costante collaborazione che ha consentito al Liceo “Megara” di raggiungere importanti traguardi e di consolidare la propria identità culturale nel territorio di Augusta sotto la sua dirigenza“, ringraziando Santoro “per l’esemplare leadership positiva che ha esercitato nella guida della scuola e per le autentiche qualità umane e professionali che ha sempre mostrato a ogni componente della comunità liceale“.