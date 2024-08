Primo piano Augusta, estorsione a imprenditore agricolo: in carcere i 3 indagati di

AUGUSTA – È stata eseguita la misura della custodia cautelare in carcere, su disposizione del Gip di Catania, nei confronti dei tre soggetti indagati per due episodi di estorsione ai danni di un imprenditore agricolo e del padre, che avevano denunciato il tentativo estorsivo a seguito del furto di un escavatore e di una trincia ad Augusta, nella propria attività in contrada Lugo Grande.

Lo scorso 8 agosto, a seguito di indagini coordinate dalla Procura di Catania, i carabinieri del nucleo investigativo di Siracusa, del nucleo operativo della compagnia di Augusta e della compagnia di Paternò hanno arrestato il 52enne S.G. e sottoposto a fermo il 30enne M.C. e il 44enne S.M..

Secondo l’ipotesi investigativa, i tre sarebbero i responsabili, in varia misura, di due azioni predatorie ai danni dell’imprenditore agricolo e del padre, e di estorsioni commesse ad Acireale e Paternò tra fine luglio e inizio agosto.

All’inizio sarebbe stato prospettato al titolare dell’azienda agricola e al padre di pagare la somma di 6mila euro per la restituzione dei beni (un escavatore e una trincia di uso agricolo) asportati il 25 luglio scorso da una delle loro proprietà sita nel territorio di Augusta, in contrada Lugo Grande, nei pressi del confine con il territorio di Carlentini. Poi gli estorsori avrebbero posto l’ulteriore condizione di impiegare l’escavatore per compiere un furto con la tecnica della spaccata. Infine si sarebbero accordati sulla somma di 2.500 euro per l’escavatore, in effetti restituito, e su una somma pari a 1.200 euro per la consegna della trincia.

Solo dopo il pagamento della prima “rata” ad Acireale, padre e figlio hanno denunciato l’estorsione, ottenendo, sotto il diretto coordinamento investigativo della Procura distrettuale di Catania, la predisposizione di un servizio di controllo da parte dei carabinieri della fase della consegna della seconda “rata” per il recupero delle macchine agricole. In quest’ultima occasione, sono stati eseguiti l’arresto, presso la località Sferro, frazione del comune di Paternò, del 52enne colto in possesso delle banconote consegnate dalle vittime e il contestuale fermo nei confronti degli altri due attuali indagati.

