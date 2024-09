Primo piano Inner Wheel club Augusta, alla presidenza il ritorno di Alessandra Traversa di

AUGUSTA – Si è tenuto lo scorso sabato sera, in un noto ristorante locale, il “passaggio della campana” per l’Inner Wheel club di Augusta, club di servizio al femminile nell’orbita del Rotary attivo in città dal 1987.

Alla presenza della governatrice distrettuale Inner Wheel in carica Lella Pavarino in Pavone e della past governatrice Nadia Micalizio in Arena, di socie innerine, presidenti di altri club service cittadini e diversi ospiti, l’uscente Roberta Villareale in Pitruzzello, che ha presieduto il club nel biennio sociale concluso, si è avvicendata con Alessandra Traversa, già presidente del sodalizio tra il 2018 e il 2020.

Dopo i saluti dell’amministrazione comunale, insieme con l’augurio di un proficuo lavoro, espressi da parte dell’assessore alle Politiche sociali, Biagio Tribulato, che è anche socio onorario del club, la presidente uscente Villareale ha illustrato il resoconto delle attività del suo ultimo anno.

Quindi, dopo lo scambio del collare, la presidente entrante Traversa ha presentato il suo atto d’indirizzo, che “si svolgerà – ha detto – nel solco della continuità, della sinergia con gli altri club e associazioni e del supporto costante alle fragilità del territorio“.

In conclusione della cerimonia, Traversa ha presentato il comitato esecutivo per il nuovo anno sociale, così composto: presidente Alessandra Traversa, past presidente Roberta Villareale in Pitruzzello, vicepresidente Gaetanella Bruno in Ferraguto, segretaria Ivana Amato in Sarcià, tesoriera Valentina Cappiello in Saraceno, addetta stampa Wilma Ahrens in Guagliardo, responsabile internet Ivana Sarcià in Pitari, servizio internazionale Maria Abramo in Solano, delegate: Alessandra Traversa e Nadia Micalizio in Arena; delegate supplenti Stella Spasari in Limma e Concetta Patania in Danieli.

Inoltre, sono consigliere Ivana Sarcià in Pitari, Tania Rizzotti in Sicuso, Paola Cuffini in Ricciardi, Stella Spasari in Limma, Paola Mastroviti e Carmela Vaccaro.

Alla fine della cerimonia, la tradizionale cena conviviale ha celebrato l’avvio del nuovo anno sociale.