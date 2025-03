Primo piano Augusta, campagna Rotary di prevenzione osteoporosi con gli specialisti Lombardo e Zocco di

AUGUSTA – Doppia attività di prevenzione e informazione svolta dallo storico Rotary club Augusta, nelle scorse settimane di febbraio, con il titolo “Osteoporosi: conoscerla per prevenirla”. Al centro la malattia sistemica dell’apparato scheletrico, come noto, caratterizzata da alterazioni della struttura ossea con aumentato rischio di fratture.

Il progetto, lanciato dal Distretto rotariano di Sicilia e Malta, ha visto due fasi. Nel corso di una mattinata, in una residenza per anziani cittadina, sono stati sottoposti gratuitamente a screening preliminare, tramite densitometro calcaneare a ultrasuoni, venti soggetti di età compresa tra i 50 e i 100 anni, di ambo i sessi.

Le attività eseguite dalla dott.ssa Cettina Messina, operatrice qualificata della nota azienda peloritana presieduta da Carmelo Famà che ha reso disponibile il macchinario, sono state coordinate dal dott. Emanuele Lombardo, chirurgo ortopedico augustano, socio del Rotary club Augusta e referente di progetto.

“I risultati dello screening preliminare – ha fatto sapere il club service – hanno confermato una maggiore marcatura nelle donne, specie in presenza di altre malattie come quelle endocrine e sistemiche autoimmuni, e suggerito in tre casi approfondimenti specialistici“.

“Prevenzione, cura e complicanze dell’osteoporosi” è stato quindi il tema trattato nell’incontro pubblico serale che il Rotary club Augusta ha organizzato nella sede dell’associazione filantropica “Umberto I”, concessa dal presidente Mimmo Di Franco.

Si sono avvicendati nelle loro relazioni il dott. Antonino Zocco, canicattinese, dirigente della Uoc (Unità operativa complessa) di Recupero e Riabilitazione funzionale dell’ospedale “Rizza” di Siracusa, e lo stesso dott. Emanuele Lombardo, che è responsabile del reparto di Ortopedia e Traumatologia della casa di cura “Villa Salus” a Città Giardino (Melilli).

Zocco, presentando la patologia caratterizzata da una riduzione della massa ossea e un deterioramento della microarchitettura del tessuto osseo, ha indicato alcuni sintomi specifici e fornito i dati sulla diffusione nel nostro Paese, passando in rassegna cause e fattori di rischio. Le prime includono l’età avanzata, il sesso femminile e la predisposizione genetica, mentre i secondi comprendono una dieta povera di calcio e vitamina D, il fumo, l’abuso di alcol, uno stile di vita sedentario e l’uso prolungato di alcuni farmaci, come i corticosteroidi.

Sulle complicanze è intervenuto quindi Lombardo che, attraverso l’ausilio di alcune immagini diagnostiche, ha evidenziato quanto il rischio di fratture sia notevolmente superiore in soggetti osteoporotici. Secondo quanto illustrato, nel momento in cui i trattamenti conservativi non riescono a fornire un sollievo adeguato, o quando le fratture come quella del femore causano problemi gravi, il ricorso alla chirurgia, sempre più innovativa e mininvasiva, diventa necessario.

Chiudendo l’incontro, il presidente del club service cittadino, Francesco Messina ha espresso la propria soddisfazione per “una bella giornata di servizio rotariano in favore della comunità e che, senza ulteriori pretese, ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare e stimolare consapevolezza e conoscenza dell’osteoporosi per prevenirla“.