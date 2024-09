Primo piano L’augustano Salvo Madonia riconfermato direttore sanitario dell’Asp Siracusa di

AUGUSTA – Salvo Madonia, nativo di Messina ma residente ad Augusta, continuerà per il prossimo triennio a svolgere nell’Asp di Siracusa le funzioni di direttore sanitario. Il direttore generale dell’Asp di Siracusa, Alessandro Caltagirone, con delibera del 2 settembre, ha confermato la fiducia nei suoi confronti individuandolo tra i soggetti idonei alla nomina e in possesso di tutti i requisiti previsti.

Mentre resta direttore amministrativo dell’Asp Salvatore Lombardo, attualmente in carica con contratto fino al 2025.

La nomina arriva entro il termine ultimo, come ribadito dal presidente della Regione, Renato Schifani, lo scorso 28 agosto quando invitava pubblicamente “gli altri direttori generali“, rispetto ai dg delle Aziende sanitarie di Messina e Ragusa che già avevano provveduto, a “procedere al completamento della governance entro lunedì 2 settembre“. In quell’occasione il governatore ha sottolineato che “le nomine, effettuate tra soggetti di acclarata competenza e professionalità, sono competenza esclusiva dei manager, nell’ambito dell’autonomia e delle prerogative assegnate loro dalla legge” e ha avvertito che “il perfezionamento di tutte le procedure è un passaggio essenziale per la definizione degli assetti del sistema sanitario regionale e non sarebbero accettabili ulteriori indugi“.

“Il dottore Madonia – dichiara stamani il direttore generale dell’Asp di Siracusa, Alessandro Caltagirone – ha dimostrato tutte quelle qualità umane e professionali di cui l’Azienda ha bisogno e l’ho confermato nel suo ruolo anche in considerazione della sua comprovata conoscenza della realtà e delle esigenze del territorio siracusano. Ha inoltre dimostrato di condividere la mia vision di trasparenza e legalità e la sua presenza mi consentirà di proseguire nel programma avviato e di raggiungere i risultati che mi sono prefissato sin dall’inizio del mio mandato nell’interesse di questo territorio”.

“Ringrazio il direttore generale Caltagirone per la fiducia accordatami – dichiara il direttore sanitario Salvo Madonia (nella foto di repertorio in copertina) – Il mio incarico in questa Azienda proseguirà con la certezza che profonderò il massimo impegno all’insegna della più proficua collaborazione e sinergia, con professionalità e spirito di servizio, portando avanti la nuova programmazione che il direttore generale ha avviato per offrire alla popolazione servizi sanitari sempre più efficienti ed innovativi, al passo con i tempi e con i bisogni espressi dalla popolazione”.