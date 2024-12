Primo piano Augusta, le manovre salvavita col progetto Lions “Viva Sofia” nei campi da tennis di

AUGUSTA – “Viva Sofia: due mani per la vita” è il service che è stato organizzato con grande partecipazione dal Lions club Augusta host in collaborazione con il Nuovo circolo tennis (Nct) di Augusta, lo scorso sabato, all’interno dell’impianto sportivo della “Augusta tennis spa”.

L’iniziativa, che ha coinvolto numerosi bambini della scuola cittadina del tennis con i genitori, ha avuto il fine di fornire le nozioni elementari e teorico pratiche di rianimazione e di primo soccorso e le manovre di disostruzione delle vie respiratorie. All’aperto, proprio su uno dei campi da tennis, Fabio Gaudioso, medico specializzato e officer del Lions, ha illustrato le procedure e le manovre utili in attesa della chiamata del 112 (o 118) simulando l’intervento tempestivo ed efficace, utilizzando dei manichini ed evidenziando i profili dell’urgenza e quelli della emergenza.

Il progetto “Viva Sofia”, service di rilevanza nazionale del Lions, è dedicato a una bambina di Faenza (Ravenna), Sofia appunto, che rischiava di soffocare per un gamberetto ma che veniva salvata da una mamma operatrice sanitaria che conosceva le manovre di disostruzione delle vie aeree.

Il service è diffuso in tutta Italia ed è diventato una delle attività consuete dei Lions club. Il club cittadino ha realizzato negli anni passati tale attività di servizio negli istituti scolastici cittadini. Per il corrente anno sociale, in considerazione dei recenti incidenti occorsi in campi sportivi all’attenzione dei media nazionali, nonché della grande diffusione del tennis grazie ai successi della squadra italiana e in particolare di Jannik Sinner, il Lions club Augusta host ha inaugurato una collaborazione con la storica scuola cittadina del tennis, al fine di diffondere quelle “manovre per la vita” che per il club service dovrebbero “costituire un patrimonio comune”.

Il presidente del Lions club Augusta host, Francesco Di Grande ha ringraziato i numerosi presenti evidenziando l’importanza del suddetto progetto nella comunità sportiva. Hanno preso parte all’iniziativa, oltre a dirigenti e soci Lions, anche il presidente della “Augusta tennis spa” Davide Fazio, il presidente del Nct di Augusta Leo Panarello, gli istruttori e gli ospiti del circolo.