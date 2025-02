Primo piano Augusta, prevenzione spreco alimentare, il Rotary alla scuola primaria del “Costa” di

AUGUSTA – Nella mattina dello scorso 5 febbraio, in occasione della giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, lo storico Rotary club Augusta ha incontrato gli studenti delle classi quarte della scuola primaria dell’Istituto comprensivo “Domenico Costa”.

Ad accogliere la delegazione del club service è stata la dirigente scolastica Valentina Lombardo e le insegnanti che hanno accompagnato i cento piccoli alunni, alcune decine in presenza e le restanti collegate da remoto, destinatari del progetto rotariano distrettuale chiamato “Lo spreco alimentare: se lo conosci lo eviti“.

L’incontro è stato introdotto dal presidente del Rotary club Augusta, Francesco Messina, esponendo l’impegno del Rotary International contro uno spreco “moralmente inaccettabile, economicamente sconveniente e dannoso per l’ambiente“.

Ad approfondire il tema sono state il medico anatomopatologo Maria Paola Ternullo e la biologa Nelly Ternullo, entrambe socie e referenti del club service cittadino per il progetto che, a livello distrettuale rotariano (Sicilia e Malta), è coordinato dalla commissione presieduta dal past governatore Titta Sallemi.

Le relatrici hanno illustrato i numeri dello spreco alimentare globale, “quasi quattro volte di quanto necessario a sfamare oltre un miliardo di persone nel mondo a rischio di malnutrizione“. Quindi si sono soffermate sulla cosiddetta filiera dello spreco, dalla produzione alla distribuzione fino agli utilizzatori finali domestici e commerciali, fornendo alcuni suggerimenti.

Durante l’incontro c’è stata anche la possibilità di realizzare una sorta di “progetto nel progetto” parlando anche di dieta mediterranea e di come, in generale, mangiare meglio voglia dire sprecare meno.

Al termine, il presidente Messina, che ha portato i saluti dell’attuale governatore distrettuale Giuseppe Pitari, ha fatto dono alla dirigente scolastica di una copia della pubblicazione rotariana regionale “Monasteri, eremi e conventi di Sicilia e Malta” e del gagliardetto di club. A ciascuno degli alunni, invece, è stato consegnato un piccolo manuale per un consumo responsabile, contro lo spreco alimentare.

A margine dell’iniziativa, la ds del “Costa”, Valentina Lombardo ha detto: “La conferenza è stata un’opportunità per i nostri studenti per sensibilizzarli sin da piccoli sullo spreco alimentare, uno degli obiettivi dell’Agenda 2030, un piano d’azione internazionale adottato per affrontare le principali sfide globali e promuovere uno sviluppo sostenibile. In maniera trasversale, è un modo per far sviluppare loro il concetto e le competenze di cittadinanza attiva perché ogni giorno si renderanno protagonisti di un piccolo cambiamento per il futuro del pianeta e della società. Un sentito ringraziamento – ha aggiunto – va al presidente ed ai relatori del Rotary perché hanno coinvolto sapientemente i nostri alunni“.