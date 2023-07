Primo piano La fortuna bacia Augusta: vinti 137mila euro al Lotto di

AUGUSTA – Ad Augusta si registra la vincita più alta in Italia del concorso del Lotto di venerdì 21 luglio. Lo si apprende dalla testata giornalistica specializzata Agipronews.

Sono stati vinti 125.250 euro grazie ai numeri 8-16-20-22 giocati sulla ruota di Palermo. Sempre in città viene segnalata una vincita da 12.525 euro grazie alla medesima combinazione giocata su tutte le ruote. Il totale delle vincite locali ammonta a 137.775 euro.

Si ricorda che il Lotto rientra nella categoria del gioco d’azzardo e consiste in puntate in denaro nel tentativo di indovinare i cinque numeri tra 1 e 90 estratti sulle varie ruote nazionali. È un gioco regolamentato da leggi statali e la sua gestione è affidata all’Ispettorato generale per il Lotto e le Lotterie presso il Ministero dell’economia e delle finanze.

