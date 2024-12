Primo piano Nave Trieste entra nel porto di Augusta, la prima volta della nuova ammiraglia della Marina militare di

AUGUSTA – È entrata stamani nel porto Megarese, per la prima volta, nave Trieste, la più grande nave militare costruita in Italia dal secondo dopoguerra, ritenuta una delle più potenti navi non nucleari al mondo.

Si tratta di una breve sosta logistica per rifornimento al pontile Nato, nell’ambito del primo viaggio per testarne le funzionalità dopo l’entrata in servizio, con a bordo i 150 neo allievi ufficiali dell’Accademia navale di Livorno. La base di assegnazione è Taranto.

È stata ufficialmente consegnata alla Marina militare lo scorso 7 dicembre da Fincantieri, a seguito dei lavori di costruzione tra Castellammare di Stabia e Muggiano, con una cerimonia al porto di Livorno, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Nave Trieste è un’unità portaelicotteri d’assalto anfibio, lunga 245 metri e con un dislocamento di 38mila tonnellate, annovera un bacino allagabile che può ospitare fino a quattro mezzi da sbarco, un ponte di volo per velivoli come F-35B, elicotteri CH-47 e MV-22, oltre a un ospedale con sale chirurgiche, radiologia, laboratori di analisi e una capacità di degenza per emergenze umanitarie.