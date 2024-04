Sport Pesistica paralimpica, l’augustano Gibilterra tra Coppa Italia e finali nazionali di

AUGUSTA – Il paratleta augustano Francesco Gibilterra, che milita nella Polisportiva dilettantistica “Giuseppe Primo” di Militello in Val di Catania, fresco vincitore della Coppa Italia di para powerlifting insieme alla società etnea, si prepara già a difendere il titolo tricolore per il terzo anno di fila.

Alla fase regionale svolta lo scorso 30 marzo nel palasport di Militello, Gibilterra ha contribuito al successo di squadra sollevando 95 chili nella categoria +107 kg, ottenendo anch’egli il pass per le finali nazionali dei campionati italiani assoluti di Roma.

“Quest’anno siamo partiti come ci aspettavamo – ci riferisce il para powerlifter augustano – consapevoli di essere ancora più forti con l’arrivo di altri miei compagni che hanno alzato e di molto il livello della squadra, confermando che siamo quelli da battere“.

“Il coach Salvatore Primo ha preparato alla perfezione il nostro squadrone sia maschile che femminile e ci tiene fortemente a vincere anche quest’anno lo scudetto – aggiunge Gibilterra – sia per lui sia per noi e soprattutto per il grande maestro Giuseppe Primo, scomparso qualche anno fa“.

“Il 18 maggio andremo a Roma carichi – conclude – con tanta voglia di vincere e di riportare lo scudetto nella nostra bella Sicilia“.