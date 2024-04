Primo piano Augusta, raduno Fiat 500 d’epoca nel centro storico di

AUGUSTA – Una domenica mattina primaverile movimentata dal raduno di Fiat 500 d’epoca. Si sono date appuntamento nell’Isola, con un corteo che alle 9,30 di stamani ha fatto risuonare il rombo dei motori storici nella centrale via Principe Umberto.

L’evento, chiamato “3° Spring in Fiat 500“, è stato organizzato dal coordinamento per Catania e Siracusa nord del “Fiat 500 Club Italia“, associazione con sede a Garlenda (Savona) che quest’anno celebra il quarantesimo della sua costituzione.

Le autovetture sono rimaste per l’intera mattinata parcheggiate in mostra statica nel tratto di via Principe Umberto tra via Garibaldi e via Roma, appositamente interdetto al traffico e alla sosta dalle ore 8 alle 13, e intorno alla piazza Duomo.

Foto crediti: Mimmo Di Franco

A beneficio degli equipaggi è stato previsto dall’assessorato comunale alla Cultura un tour guidato del centro storico, con apertura straordinaria del Museo della Piazzaforte.

Le 500 d’epoca hanno lasciato l’Isola poco dopo mezzogiorno, per un giro turistico del territorio di Augusta e raggiungere quindi un noto agriturismo di Carlentini quale sede del pranzo.