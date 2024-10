Primo piano Riff, due augustani portano il festival del cinema archeologico nel museo dei Bronzi di Riace di

AUGUSTA – Il Rhegion international film festival (Riff) è una rassegna cinematografica organizzata dall’associazione culturale “Archeovisiva” (ente del terzo settore), in partenariato con il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria (Marc), con il sostegno della fondazione Calabria Film commission e il patrocinio del Ministero della Cultura.

Si svolgerà da venerdì 25 a domenica 27 ottobre, con proiezioni all’interno del suggestivo spazio di piazza Paolo Orsi, ma soprattutto nella sede museale aperta alla visita dei Bronzi di Riace.

Direttori artistici della rassegna sono l’archeologa Alessandra Cilio e il regista Lorenzo Daniele (nella foto di copertina), coppia residente ad Augusta, già organizzatori di importanti eventi legati alla promozione del cinema. Proprio la scorsa domenica, 13 ottobre, si è conclusa la quattordicesima edizione del “Festival della comunicazione e del cinema archeologico”, da loro fondato e diretto, che si svolge nel piccolo comune catanese di Licodia Eubea, approdando nell’imminente weekend a Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano, per il primo esperimento di spin-off dello stesso festival.

Con il nuovo progetto del Rhegion international film festival, attraverso il cinema e le arti visive, intendono promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, con proiezioni di documentari, film e cortometraggi di archeologia, storia e antropologia, incontri con esperti del settore e delegazioni artistiche dei film, mostre artistiche, masterclass e attività didattiche per i più giovani.

“Ho da subito creduto nel progetto di un festival del cinema archeologico e antropologico al Marc – ha dichiarato il direttore del Museo di Reggio Calabria, Fabrizio Sudano, stamani nella conferenza stampa di presentazione nel capoluogo reggino – e ringrazio l’associazione “Archeovisiva” per aver visto nel nostro istituto il luogo ideale per la sua realizzazione. Una ricca e qualificata offerta per la città di Reggio Calabria, pensata per un pubblico di tutte le età, che speriamo possa replicarsi in futuro”.

Alessandra Cilio

“Una rassegna cinematografica che presenta un’offerta di ampio respiro – afferma l’archeologa-sceneggiatrice Alessandra Cilio, augustana di adozione – pensata non solo per chi ama l’archeologia e la storia, ma anche e soprattutto per gli amanti del cinema d’autore”.

“Il direttore Fabrizio Sudano e tutto il team del Museo di Reggio Calabria – aggiunge il regista augustano Lorenzo Daniele – hanno creduto nell’iniziativa culturale proposta dall’associazione culturale “Archeovisiva”, intuendo come il partenariato pubblico-privato possa costituire una best practice atta a potenziare la già ampia offerta culturale del Museo. Una manifestazione cinematografica all’interno di uno dei più importanti istituti museali nazionali è un evento tanto raro quanto virtuoso, e costituisce una grande scommessa per noi, che ci onora. Fondamentale per la riuscita dell’evento è il sostegno della fondazione Calabria Film commission, fortemente sensibile nel settore della promozione cinematografica”.

Per l’occasione del festival, venerdì 25 e sabato 26 ottobre le porte del Museo archeologico saranno aperte fino a mezzanotte, mentre il pubblico potrà assistere gratuitamente alle proiezioni serali in piazza Paolo Orsi, lo spazio interno del Museo su cui si affacciano i Bronzi di Riace che saranno illuminati in modo inedito e suggestivo. Tra i film partecipanti alla rassegna, figura “Semidei“, con la regia dei calabresi Fabio Mollo e Alessandra Cataleta, documentario che ripercorre mezzo secolo di storia raccontando le due statue bronzee meglio conservate al mondo. Quei Bronzi di Riace che, dall’estate appena trascorsa, sono tornati al centro del dibattito nazionale anche per nuove ipotesi testimoniali su un asserito primo ritrovamento nel 1971 al largo di Brucoli, borgo marinaro del comune di Augusta.

Tutti i film parteciperanno al premio del pubblico “Città di Reggio Calabria” che verrà attribuito al film più apprezzato, nel corso della serata finale di domenica 27 ottobre.