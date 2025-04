Primo piano Augusta, uomo infedele fornisce falsa identità al b&b per la notte con l’amante di

AUGUSTA – La passione per un’altra donna e la paura che la tresca amorosa fosse scoperta dalla moglie hanno evidentemente persuaso un uomo a fornire una falsa identità al titolare di un b&b a Brucoli, che a sua volta è stato denunciato dalla Polizia di Stato per non aver identificato personalmente gli ospiti.

Nei giorni scorsi, l’uomo, per trascorrere con la sua amante una giornata lontano da occhi indiscreti, ha prenotato telematicamente una camera della struttura ricettiva, nel borgo marinaro, utilizzando il documento di un altro uomo. Inoltre, secondo quanto poi contestato dalle forze dell’ordine, il titolare del bed and breakfast avrebbe omesso di identificare gli ospiti personalmente come previsto dalla legge.

Tramite il sistema “Alloggiati web” collegato alle questure e nell’ambito dei rituali controlli alle attività ricettive, i poliziotti del commissariato di Augusta hanno scoperto e ricostruito la vicenda, finendo col denunciare l’uomo per l’ipotesi di reato di sostituzione di persona, oltre al titolare del b&b per violazione delle norme sugli alloggiati web.

“Vale la pena ricordare a tutti – sottolinea nel comunicato odierno la Questura di Siracusa – che l’identificazione degli ospiti di alberghi, di b&b e di case vacanze deve essere effettuata “de visu” verificando la corrispondenza degli ospiti con i documenti da essi forniti e in nessun caso può avvenire da remoto con l’invio telematico dei documenti come accaduto nella vicenda appena illustrata“.

