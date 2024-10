Primo piano Augusta, l’ex conduttrice tv Ritanna Armeni presenta il suo romanzo nella “casa biblioteca” di

AUGUSTA – Si è tenuta ieri pomeriggio nella biblioteca comunale la presentazione del romanzo Il secondo piano di Ritanna Armeni, edito da “Ponte alle Grazie” e pubblicato nei primi mesi dello scorso anno. La giornalista e scrittrice brindisina è nota al grande pubblico per aver condotto tra il 2004 e il 2008, insieme a Giuliano Ferrara, il programma Otto e mezzo in onda su La7.

È stato il primo incontro con l’autore, all’interno della riqualificata biblioteca comunale “Georges Vallet”, nell’ambito del progetto chiamato “Casa biblioteca” e promosso dall’amministrazione in collaborazione con la “Demea eventi culturali” di Roma.

Il secondo piano, fotografando un’esperienza di accoglienza, coraggio e carità, intreccia vicende al femminile in una Roma in pieno conflitto mondiale a partire dall’ottobre del 1943, dal giorno del rastrellamento nazista del ghetto. Sono protagoniste un gruppo di sette suore francescane, donne sempre al margine della grande Storia, abituate per scelta e vocazione a vivere realtà che, come dice l’autrice nella postfazione al romanzo, non appartengono al linguaggio della guerra e della laicità: pietà, misericordia, umiltà, sacrifico di sé, preghiera… Un mondo sconosciuto ai più ma che Ritanna Armeni ha potuto avvicinare grazie alla storica suor Grazia Loparco, che ha documentato il ruolo che hanno avuto i conventi femminili nell’accogliere e proteggere, a loro rischio, ebrei e rifugiati. Un viaggio emozionante che cattura l’attenzione del lettore sin dalle sue prime pagine.

Durante la presentazione, l’autrice ha condiviso esperienze e ispirazioni alla base della sua scrittura, coinvolgendo il pubblico con aneddoti e riflessioni personali.

Il dibattito ha visto la partecipazione dell’assessore alla Cultura Pino Carrabino, che ha espresso il proprio entusiasmo per il lavoro di Armeni, ricordando l’esperienza del concittadino don Paolo Liggeri, vissuto nello scorso secolo, che a Milano fondò l’istituto “La casa” dando rifugio e salvezza a ebrei e perseguitati razziali. Al tavolo anche Mauro Farina, dipendente comunale dell’ottavo settore.

Il prossimo incontro con l’autore è in programma mercoledì 30 ottobre (ore 17), ospite l’architetto, regista e illustratore barese Francesco Carofiglio, fratello del più noto scrittore Gianrico, che presenterà il romanzo La stagione bella.