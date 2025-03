Primo piano Brucoli, nuovo ponte sul Porcaria, via libera al progetto esecutivo di

AUGUSTA – È stato approvato dalla giunta comunale, con delibera del 18 marzo, il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo ponte sul torrente Porcaria, al fine di superare le criticità connesse alle periodiche esondazioni. Un via libera che arriva quasi tre anni dopo l’ok al progetto di fattibilità tecnico-economica fornito dai tecnici della “Gestim 2007 srl“, società cagliaritana titolare di una piano di lottizzazione in contrada Gisira, che inoltre avrebbe versato all’ente locale poco meno di 200mila euro a titolo di oneri di urbanizzazione.

Il progetto esecutivo ha acquisito, tra la conferenza dei servizi conclusasi a giugno e gennaio, tutti i pareri necessari ed è stato validato dal Rup lo scorso 15 gennaio. “L’intervento, nel suo complesso – si legge nel più recente atto amministrativo – risulta conforme alle normative tecniche, ambientali, edilizie e igienico-sanitarie vigenti, nonché alle indicazioni urbanistiche previste dal Prg comunale“.

L’opera, che vede un quadro economico di 998mila euro, è finanziata per 900mila euro con risorse a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, stanziate dal dipartimento regionale di Protezione civile a seguito delle alluvioni di ottobre e novembre 2021, e per i restanti 98mila euro a carico del bilancio comunale 2025.

Nell’attesa della definitiva risistemazione dell’attraversamento del torrente, poco meno di due anni fa, il Comune ha speso 42mila euro per la messa in sicurezza del vecchio ponticello in cemento armato, attualmente in uso (vedi recente foto di copertina tratta da Google street view).