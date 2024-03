Primo piano Roma-Ostia, 4 augustani al traguardo della mezza maratona più partecipata d’Italia di

AUGUSTA – Quattro augustani stamani al traguardo della 49ª edizione della RomaOstia half marathon, la mezza maratona tradizionalmente più partecipata d’Italia, quest’anno con oltre 8mila atleti ai nastri di partenza della gara competitiva.

La manifestazione è stata caratterizzata da un meteo clemente, senza pioggia, ma con tanto vento per l’intero veloce tracciato che collega Roma al suo litorale.

Da sinistra: Pasquale Accettullo e Domenico Scali

Brillante il risultato del master 65 Domenico Scali per l’Asd Atletica Augusta, classificatosi 796° assoluto e 5° di categoria con il tempo di 1h29’52”. Per i neroverdi, in gara anche il master 45 Pasquale Accettullo, che ha tagliato il traguardo in 1h45’42”.

Da sinistra: Vincenzo Di Mauro e Salvatore Sciascia

Due gli atleti in gara anche per l’Asd Megara Running, con il master 55 Salvatore Sciascia a chiudere in 1h43’21” e il master 45 Vincenzo Di Mauro che, a causa di problemi fisici, ha dovuto rallentare il passo mettendosi a disposizione del collega di squadra e completando la gara in 1h43’58”.

Per la cronaca, la vittoria in campo maschile è andata al keniano Emmanuel Wafula, che si è imposto in una volata lunga sull’etiope Teshager Bayelign Yezgaw, preceduto per un solo secondo: 1h01’10” per il vincitore contro 1h01’11” per il secondo classificato. In campo femminile, la keniana Mary Ngugi non ha tradito i favori del pronostico imponendosi in 1h07’38” sulla non ancora ventenne etiope, Tekle Mulat Godu, al debutto sulla distanza, che ha fermato il cronometro a 1h07’41”.

(Foto di copertina crediti: pagina fb “Eurospin RomaOstia Half Marathon”)