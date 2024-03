Primo piano Augusta, emancipazione femminile, evento Rotary e Apf con mostra fotografica e premiazione di

AUGUSTA – Si è concluso nel fine settimana con conferenza-premiazione e mostra a palazzo di città il progetto del Rotary club Augusta, in collaborazione con l’associazione di fotoamatori “Augusta photo freelance” (Apf), sul tema “Essere donna: valore e significato“.

Il club di servizio, da cinquant’anni attivo in città, ha così concretizzato, in prossimità della Giornata internazionale della donna, le linee guida di un più ampio concorso fotografico sull’emancipazione femminile che il Rotary ha adottato nel distretto di Sicilia e Malta.

La conferenza, moderata dalla delegata del Rotary club cittadino per il progetto distrettuale, Flavia Amore, che ne ha curato l’organizzazione, si è aperta con i saluti del sindaco Giuseppe Di Mare e della presidente del club service Concetta Messina, che ha esposto alla folta platea contorni e obiettivi dell’attività dedicata al percorso da compiere verso l’uguaglianza di genere. È seguito l’ulteriore saluto istituzionale del vicesindaco Tania Patania, al tavolo dei relatori in rappresentanza dell’amministrazione comunale, presente altresì l’assessore alle politiche sociali Biagio Tribulato.

Le foto partecipanti al concorso bandito dal Rotary, chiuso lo scorso 10 febbraio, sono state stampate ed esposte in una mostra nell’androne di palazzo di città sino a questa domenica mattina. In sede di conferenza, le ha presentate con tanto di note tecniche il presidente di Apf, Romolo Maddaleni, mentre la socia Apf, Valentina Poli ne leggeva le didascalie.

Due i relatori invitati ad approfondire il tema, il professore Giovanni Di Rosa, ordinario di diritto civile presso l’Università di Catania, e l’ingegnere Marilena Coppola, responsabile tecnico area nuove opere dell’Anas. L’accademico Di Rosa, siracusano, ha offerto diversi interessanti spunti giuridici di riflessione, dalla controversa questione della surrogazione di maternità, all’evoluzione, in termini di parità di genere, delle disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli. È stata quindi la volta della professionista Coppola, augustana, che ha raccontato lo sviluppo della propria carriera in un campo, quello dell’ingegneria, nel recente passato esposto ai pregiudizi nei confronti delle donne e ancora in larga parte maschile.

A conclusione degli interventi, il governatore eletto per il distretto Rotary di Sicilia e Malta, l’augustano Giuseppe Pitari, e l’assistente dell’attuale governatore distrettuale, il palazzolese Edi Lantieri, hanno espresso un plauso per la riuscita dell’evento.

Si è proceduto infine alla premiazione dei tre migliori scatti sull’emancipazione femminile, giudicati da una commissione composta da delegati di Rotary e Apf, e alla consegna degli attestati a tutti i partecipanti. Prima classificata la foto dal titolo “In un gesto” del netino Salvatore Boccaccio; secondo classificato lo scatto “Lavoro ed eleganza” dell’augustana Mariella Amara; terza classificata la foto “Rosso rivolta” della siracusana Eva Ricevuto.

Menzioni per altre due foto, l’una in concorso esclusivamente per il distretto Rotary dal titolo “Professione donna” e l’altra dal titolo “Diritto di essere donna” gentilmente concessa per la mostra locale, perché ritenute centrate nel sottolineare come la maternità non costituisca un limite alla vita professionale di una donna. Un particolare riconoscimento è stato assegnato dal Rotary club cittadino al fotografo augustano di lungo corso Giuseppe Scapellato.