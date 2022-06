Eventi Augusta, 21 giugno, Festa della musica in piazza Castello. Ecco conduttori e artisti di

AUGUSTA – Si celebra il 21 giugno la Festa europea della musica, che quest’anno cade di martedì e che ad Augusta si svolgerà come lo scorso anno in piazza Castello, nel cuore dei giardini pubblici. L’evento, patrocinato dall’assessorato comunale a Cultura, Tradizioni e Promozione del territorio, vedrà salire sul palco a partire dalle ore 18,30 e fino alle 23 circa conduttori e artisti, tutti augustani dilettanti.

L’idea risale a quarant’anni fa, al 21 giugno 1982, su iniziativa del ministero della Cultura francese, quando in tutta la Francia musicisti dilettanti e professionisti invasero strade, piazze e giardini. Tre anni dopo, nel 1985, anno europeo della musica, la Festa della musica prese piede in tutto il mondo diventando un fenomeno sociale, tant’è che anche in Italia ogni 21 giugno si registra la partecipazione di artisti di ogni livello e di ogni genere iscritti tramite l’apposita piattaforma online. L’edizione di quest’anno, che segue il tema “Recovery sound green music economy“, focalizza l’attenzione sul rispetto dell’ambiente.

I conduttori scelti dall’assessorato comunale sono “Anto & Seba” (nella foto di repertorio in copertina), nomi abbreviati di Sebastiano Limma e Antonio Caruso, duo comico per vocazione nel tempo libero concesso dai rispettivi lavori. Proprio lo scorso maggio hanno raggiunto i cinque anni di performance, con il format “Eppy momenz” divulgato attraverso una pagina social da oltre cinquemila follower.

Saranno loro a presentare gli undici cantanti, i tre gruppi, che hanno confermato la partecipazione, oltre al dj Simone Rapina che aprirà l’evento, alla scuola di ballo “Foreverdance” e al coro amatoriale “Città di Augusta”, aderente alla Pro loco cittadina e diretto dal maestro Antonio Accettullo.

I cantanti in scaletta sono Vittoria Abramo, Giuseppe Gianino, Aurora Gennuso, Giulia Padova, Serena Passaro, Sara Pompeano, Leandra Prato, Alessia Riera, Valentina Romanello, Silvia Scatà, Arianna Strano. I tre gruppi si chiamano “3&One”, “Alta frequenza”, “Southside of Sicily”.

Per il Comune si tratta del primo evento di un cartellone intitolato “Aspettando… Augusta d’estate“, con il sottotitolo “Musica, artigianato, cabaret, memorie, tradizioni”. Il cartellone estivo per luglio e agosto non è ancora noto.