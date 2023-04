Eventi Augusta, 25 aprile, iniziativa al monumento ai caduti di Cgil, Auser e Anpi di

AUGUSTA – Si ripeterà quest’anno, in occasione del 25 aprile, festa della Liberazione, l’iniziativa commemorativa della fine dell’occupazione nazista e la definitiva caduta del regime fascista dinanzi al monumento ai Caduti, meglio conosciuto in città come “Milite ignoto”, nel cuore dei giardini pubblici (nella foto di repertorio in copertina).

È promossa non solo dalla Camera del lavoro – Cgil di Augusta, ma anche dall’associazione di volontariato Auser e dall’Anpi, l’Associazione nazionale partigiani d’Italia che un mese fa ha lanciato la campagna di tesseramento ad Augusta nella stessa sede sindacale.

“Invitiamo la cittadinanza ad unirsi a noi“, è l’appello congiunto per il 25 aprile alle ore 9 delle tre sigle rappresentate rispettivamente da Lorena Crisci, nella qualità di segretario della Cgil e referente dell’Anpi di Augusta, ed Enza D’Antoni, quale presidente dell’Auser locale.