Primo piano Augusta, 3ª edizione contest di “Genitori e figli”, tutti i premiati a palazzo di città [Video] di

AUGUSTA – Ieri pomeriggio a palazzo di città, nel salone di rappresentanza, si è svolta la partecipata cerimonia di premiazione della terza edizione dei concorsi (chiamati contest) promossi dall’associazione “Genitori e figli – Unitevi a noi” sui temi della legalità e della tradizione, tra le “missioni” del sodalizio.

I numerosi partecipanti, non solo studenti delle scuole cittadine, avevano inviato all’organizzazione, entro lo scorso 7 maggio, elaborati scritti, grafici o fotografie ispirati dai titoli: “Se vive la mafia muore la Giustizia”, in riferimento alla strage di Capaci, datata 23 maggio ’92, in cui persero la vita il magistrato Giovanni Falcone insieme alla moglie e a tre agenti della scorta; “Festa del nostro santo patrono San Domenico“, celebrata dalla città il 24 maggio.

La cerimonia conclusiva è stata introdotta dal presidente del sodalizio Antonio Caruso, alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare e degli assessori Pino Carrabino e Ombretta Tringali, che hanno porto i rispettivi saluti.

Quindi sono stati consegnati gli attestati riservati ai primi classificati e alle menzioni speciali, con tanto di motivazioni, decretati dalla commissione esaminatrice composta dalle professoresse Marinella Scalia, Gloria Passanisi (vicepresidente dell’associazione), Sonia Coco e dall’insegnante Graziella Mignosa.

Proponiamo qui di seguito le videointerviste realizzate alla conclusione della cerimonia di premiazione.

Ecco, infine, l’elenco di tutti i premiati.

Per il concorso “Se la mafia vive, muore la giustizia”(Contest n. 1), la cui premiazione è stata condotta dalla prof. Marinella Scalia.

Nella categoria “elaborati scritti“: 1° premio per non appartenenti alle scuole a Marco Cannavò, mentre il 1° premio per la sessione scuole è andato a Letizia Fazio (1ªA del comprensivo “Costa”); menzione speciale per Chiara Tringali (1ªC del comprensivo “Corbino”) e menzioni per Ludovica Di Grusa (1ªD del comprensivo “Corbino”) e Marta Laudani (1ªA del comprensivo “Todaro”).

Nella categoria “elaborati grafici“: 1° premio ex aequo tra Laura Marra (3ªB del comprensivo “Corbino”) e il lavoro di gruppo formato da Vanessa Carroccia, Gabriel Marchese, Giulio Nifosì, Martina Pavone, Greta Pinto, Elena Poppite, Vincenzo Prato (2ªA del comprensivo “Costa”); menzione speciale per Davide Magro ed Eliana Romano (2ªD del comprensivo “Corbino”); menzioni per Vittoria Di Grande (1ªC del comprensivo “Corbino”) e Vittoria Blancato (1ªC del comprensivo “Todaro”).

Nella categoria “fotografia“: 1° premio a Giuseppe Bramanti e Giuseppe Molino (3ªAE del superiore “Arangio Ruiz”).

Per il concorso “Festa del nostro santo patrono San Domenico” (Contest n. 2), la cui premiazione è stata condotta dalla prof. Gloria Passanisi.

Nella categoria “elaborati scritti“: 1° premio per la sessione scuole a Ludovica Valenti (2ªA del comprensivo “Todaro”); menzione speciale per Massimiliano Farina (4ªA del Liceo linguistico “Megara”); menzione per Karola Marianna Campisi (3ªA del comprensivo “Principe di Napoli”).

Nella categoria “elaborati grafici“: 1° premio a Matteo Prisutto (1ªB del comprensivo “Principe di Napoli”); menzione speciale per Gaia Giardina (1ªA del comprensivo “Principe di Napoli”); menzioni per il lavoro di gruppo di Marco Gaeta, Luca Giordano e Giulia Piemonte (1ªB del comprensivo “Corbino”) e per Anna Baffo (1ªB del comprensivo “Principe di Napoli”).

Nella categoria “fotografia“: 1° premio a Pietro Peluso (1ªB del comprensivo “Corbino”).

Si conclude con successo, all’approssimarsi della stagione estiva, questa nuova iniziativa dell’associazione “Genitori e figli – Unitevi a noi” Aps Ets, che appena due mesi fa ha rinnovato il proprio direttivo per il prossimo triennio sociale, riconfermando presidente Antonio Caruso e indicando vicepresidente Sebastiana Gloria Passanisi, segretario Anna Fazio, tesoriere Cettina Bari, consiglieri Tania Lazzara, Lucia Saglimbeni e Francesca Saia.