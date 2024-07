Primo piano Augusta, associazione “Genitori e figli”: direttivo integrato, pronta ai gazebo estivi di

AUGUSTA – A seguito di assemblea dei soci, è stato integrato il consiglio direttivo dell’associazione “Genitori e figli – Unitevi a noi” (Aps – Ets), già eletto un anno fa per il triennio 2023-2026.

È Rosario Manfredi il nuovo segretario (nella foto all’interno), al posto della dimissionaria Anna Maria Fazio, affiancando così il presidente Antonio Caruso, la vicepresidente Gloria Passanisi, il tesoriere Cettina Bari e i consiglieri Tania Lazzara, Lucia Saglimbeni, Francesca Saia.

“Auguro al nuovo segretario un proficuo lavoro in sinergia con tutto il direttivo“, riferisce il presidente Caruso, che lo scorso dicembre ha celebrato con i soci i dieci anni di attività del sodalizio.

Tra le attività più recenti, il 6 giugno a palazzo di città, si è tenuta la cerimonia di premiazione degli studenti vincitori della quarta edizione degli ormai tradizionali “contest” (vedi foto di copertina). Come ogni anno, i temi su cui produrre elaborati scritti, grafici o fotografie erano due: “Se vive la mafia muore la Giustizia”, in riferimento alla strage di Capaci, datata 23 maggio ’92, in cui persero la vita il magistrato Giovanni Falcone insieme alla moglie e a tre agenti della scorta; “Festa del nostro santo patrono San Domenico“, celebrata dalla città il 24 maggio.

L’associazione ha in programma un gazebo “solidale” in due momenti dell’estate augustana, segnatamente mercoledì 24 e giovedì 25 luglio a Brucoli in via Libertà nel contesto dei festeggiamenti in onore di San Nicola, e venerdì 23 agosto nel centro storico in occasione della “Sagra della pizza e del cudduruni” organizzata dal Comitato commercianti Augusta.