Cronaca Augusta, aggravamento di misura cautelare per 55enne di

AUGUSTA – I carabinieri dell’aliquota radiomobile hanno arrestato nei giorni scorsi un 55enne augustano, in esecuzione di un provvedimento della Corte d’appello di Catania, che ha disposto l’aggravamento della misura cautelare dall’obbligo di dimora agli arresti domiciliari.

L’uomo era infatti sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora ad Augusta con il vincolo della permanenza in casa in orario notturno, ma lo scorso mese l’ha violata in quanto, in occasione di un controllo notturno effettuato dai carabinieri, non è risultato in casa.

