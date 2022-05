Primo piano Augusta, concerto dei Nomadi alla vigilia di San Domenico: ecco quanto costa al Comune di

AUGUSTA – Alla notizia, rivelata da La Gazzetta Augustana.it, che la vigilia della festa del patrono San Domenico vedrà l’esibizione musicale dei Nomadi, in piazza Castello nell’Isola (23 maggio ore 21,30), è subito impazzato nei commenti all’articolo il confronto di generazioni e di gusti su una delle più longeve band della storia della musica, non solo italiana. Mancava però la notizia sui costi, trattandosi di un concerto gratuito per gli spettatori e pertanto a carico del Comune.

Si apprende dalla determina settoriale del 2 maggio che la spesa per la prestazione artistica è di 32mila euro oltre Iva al 10 per cento (35.200 euro Iva compresa), a valere sul bilancio comunale 2022. Il Comune ha ricevuto la proposta economica dalla “Associazione Fandango Entertainment”, con sede legale a Capri Leone (Messina), lo scorso 8 aprile e il sindaco Giuseppe Di Mare, con atto di indirizzo del 29 aprile, ha dato il via libera invitando il responsabile dell’ottavo settore a “predisporre gli atti per procedere all’assunzione di spesa – si legge nella determina settoriale del 2 maggio – a valere sui contributi dei privati per lo spettacolo suindicato“. Ci sarebbero quindi dei contributi privati (sponsor), non ancora noti, per coprire in tutto o in parte i costi.

Per consentire lo svolgimento dello spettacolo, il Comune noleggerà, affidando il servizio a una ditta di Palermo, un palco modulare di 8 metri per 12 metri (completo di scala e parapetto), prevedendone la collocazione dal 13 maggio al 15 luglio in piazza Castello nell’Isola (per il concerto dei Nomadi, ma anche per la Festa della musica e i primi eventi del prossimo cartellone estivo) e lo spostamento a Brucoli per essere impiegato in piazza San Nicola dal 16 luglio fino al 21 agosto, il tutto per un importo di 6.222 euro Iva compresa impegnato a valere sul bilancio comunale 2022 con determina settoriale di affidamento del 29 aprile.

(Nella foto di copertina di Silvia Colombo: concerto dei Nomadi al teatro Creberg di Bergamo, 28 aprile 2022)