Primo piano Augusta, asili nido comunali, saranno tre per 152 posti di

AUGUSTA – Tre asili nido comunali per complessivi 152 nuovi posti totali. È questo l’aggiornamento del piano comunale delle strutture pubbliche dedicate alla prima infanzia, nella fascia di età 0-2 anni, in un territorio che da sempre ne è privo.

A fine aprile, il Comune è risultato ammesso a un finanziamento a valere sul Pnrr per la somma di 2 milioni 16mila euro, al fine di realizzare un asilo nido comunale in via Copernico, nelle vicinanze del plesso “Morvillo” dell’istituto comprensivo “Orso Mario Corbino”, da 84 posti.

Negli ultimi giorni l’ente locale ha dato avvio all’iter per avvalersi di Invitalia quale stazione appaltante, a cominciare dalla necessaria approvazione del Dip, il Documento di indirizzo alla progettazione, arrivata con determina del quinto settore il 13 giugno.

Si tratta quindi del terzo asilo nido comunale, in ordine di tempo, nella programmazione dell’amministrazione, con i primi due, in corso di realizzazione, che dovrebbero essere ultimati “entro novembre” prossimo, come riferisce il sindaco Giuseppe Di Mare a La Gazzetta Augustana.it.

Di questi, ricordiamo, uno viene costruito al Monte, nei pressi di via Barone Zuppello all’altezza della località Cavalera, a 2 km circa dall’ultimo finanziato di via Copernico. L’altro viene costruito in via Di Vittorio, alla Borgata, all’interno del compendio scolastico “Domenico Costa 2“.

Per concretizzarli, il Comune aveva partecipato all’avviso pubblico ministeriale del 2 dicembre 2021 del “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia”, ottenendo per intero i finanziamenti richiesti a valere sul Pnrr pari a 1 milione 36mila 800 euro (Iva compresa) per il progetto in via Barone Zuppello e 1 milione 78mila 805 euro (Iva compresa) per quello alla Borgata.

Con questi primi due asili nido comunali saranno creati 68 posti, 34 ciascuno. Tali strutture vengono, di norma, gestite dal Comune attraverso cooperative sociali che si aggiudicano le relative gare d’appalto.

(Nella foto di copertina: rendering del progetto esecutivo per l’asilo nido comunale in corso di realizzazione in via Barone Zuppello)