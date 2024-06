Primo piano Augusta, 16ª Xifonio Cup vinta da “Magie”. Domenica con Marisicilia Cup e spettacolo di chiusura di

AUGUSTA – Si è conclusa sabato sera, al “village” allestito nel comprensorio Terravecchia della Marina militare e aperto alla cittadinanza per l’occasione, la prima delle due giornate costruite intorno agli eventi velici di Marisicilia Cup e Xifonio Cup. In particolare, è andata in scena la cerimonia di premiazione della 16ª edizione della Xifonio Cup, la tradizionale regata velica d’altura ideata dall’associazione “Icob“.

Vince l’ambito trofeo “challenge” l’imbarcazione “Magie” dell’armatore augustano Vincenzo De Filippo (vedi foto di copertina). A consegnare il trofeo-scultura che riproduce Torre Avalos, l’ammiraglio di divisione Andrea Cottini, comandante marittimo Sicilia, padrone di casa.

Nel corso della prima serata, condotta dal presidente “Icob” Alessandro D’Oscini e dalla giornalista Serena Tringali, premiate anche le altre categorie della Xifonio Cup con i trofei offerti dai club service cittadini, segnatamente da Rotary club Augusta, Lions club Augusta host e Kiwanis club Augusta.

Nella sezione “veleggiata“, 1ª classificata “Altrove” dell’armatore Carelli, al 2° posto “Folies a deux” della Lega navale italiana sezione di Catania, a completare il podio “Anatay” dell’augustano Vincenzo Sicuso.

Nella sezione “gran crociera“, 1° posto per “Magie”, seguita da “Spirit of hornblower” dell’armatore Fabio Santore e da “Meltem” di Carlo Calafiore.

Nella sezione “regata crociera” successo de “La Serenissima”, imbarcazione scuola dello Sport Velico Marina militare.

È stato consegnato anche il 5° “Trofeo Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale” all’equipaggio di “Lighea”, una delle “barche della legalità” della Lega navale italiana (Lni), confiscata alla criminalità organizzata dedita al traffico di migranti e assegnata dall’autorità giudiziaria all’associazione per il suo restauro e lo svolgimento di attività di pubblico interesse.

A chiudere lo serata, l’intrattenimento musicale a cura della cantante augustana Marzia Toscano e della sua band, composta da Giampaolo Blancato, Davide Alibrio, Biagio Martello e Miky Criscimanna.

Questa domenica vede nel golfo Xifonio la regata velica valevole per l’8ª edizione della Marisicilia Cup, che mette in palio anche il trofeo “challenge”, novità introdotta lo scorso anno.

Il comprensorio Terravecchia, con ingresso da via Caracciolo, sarà aperto alla cittadinanza per l’intera giornata domenicale, con i numerosi stand di enti e associazioni, e ulteriori eventi collaterali. Su tutti, lo spettacolo serale, offerto dal Comune di Augusta, del duo comico palermitano “Toti e Totino“, a partire dalle ore 21,30, che sarà seguito, in loco, dallo spettacolo pirotecnico.