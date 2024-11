Primo piano Augusta, asilo nido comunale in via Copernico: approvato il progetto di fattibilità di

AUGUSTA – Un ulteriore importante intervento di edilizia pubblica è prossimo alla seconda fase di progettazione nell’area del Monte, in un terreno di proprietà comunale, dove insistono il plesso “Morvillo” dell’istituto comprensivo “Orso Mario Corbino” e la popolosa zona residenziale nota come “Parco Airone”.

Ieri l’altro, la giunta Di Mare ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di un asilo nido comunale in via Copernico da 84 posti, a seguito di recente conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria. A fine aprile, il Comune era risultato ammesso al finanziamento a valere sul Pnrr per la somma di 2 milioni 16mila euro.

Le altre due strutture pubbliche dedicate alla prima infanzia, nella fascia di età 0-2 anni, sono in corso di realizzazione sempre con fondi del Pnrr, rispettivamente nella vicina via Barone Zuppello in località Cavalera (Monte) e in via Di Vittorio all’interno del compendio scolastico “Domenico Costa 2“ (Borgata), con 34 posti ciascuna.

Muterà quindi l’aspetto, almeno secondo la progettazione preliminare, dell’area alle spalle del plesso scolastico “Morvillo”, dove con altro progetto di fattibilità tecnico-economica approvato lo scorso febbraio, l’amministrazione intende realizzare anche la nuova piscina comunale. Un’opera pubblica dal costo stimato pari a 5 milioni 956mila euro, che deve ancora trovare copertura finanziaria.

Nella medesima area, lo scorso aprile, sono stati aggiudicati a una società locale lavori di manutenzione straordinaria dell’illuminazione pubblica per 114mila euro (al netto del ribasso e Iva al 22 per cento compresa), con risorse finanziate a valere sul Pnrr. Lavori che risultano attualmente in stato di avanzamento relativi al progetto denominato “Progetto per l’efficientamento energetico con relamping e completamento di impianti esistenti nelle vie Copernico, Marconi, Darwin, Einstein, Uliveto, A. Volta, Newton, Tolomeo e Pascal”.