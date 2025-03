Primo piano Augusta, una nuova sede per il centro impiego: si costruirà al Monte di

AUGUSTA – Trasferire la sede del Centro per l’impiego di Augusta, uno dei quattro della provincia aretusea, dall’immobile privato in affitto in Borgata a un edificio di nuova costruzione al Monte. È questo l’intendimento dell’amministrazione comunale, che nei giorni scorsi (12 marzo) ha approvato un progetto di fattibilità tecnico-economica.

L’attuale sede si trova in via Benedetto Croce (nella foto di repertorio in copertina), immobile privato per il quale il Comune paga un canone di locazione, mentre la futura collocazione è individuata in via Panoramica, in un edificio da costruire con fondi pubblici.

Il quadro economico del progetto vede un importo complessivo di 1 milione 21mila euro. Il progetto deve ottenere l’approvazione preventiva del nucleo di analisi e valutazione per l’attuazione del Piano regionale per il potenziamento dei Centri per l’impiego, secondo quanto previsto dalla deliberazione di giunta regionale numero 115 del 21 marzo 2024.

“Se abbiamo fatto un buon lavoro, potremmo avere finanziata una nuova costruzione per la realizzazione di un Centro per l’impiego ad Augusta innovativo – auspica il sindaco Giuseppe Di Mare – che dia la possibilità di far incontrare domanda e offerta lavorativa“.