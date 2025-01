News Banda di Nicolosi, l’augustano Vinci da dieci anni alla direzione artistica e rilancia di

AUGUSTA – Nelle ultime festività natalizie ha suonato la tromba anche nella sua terra natia, Augusta, ha poi diretto l’ennesimo concerto di Capodanno per la cittadinanza di Nicolosi e adesso rilancia con nuove sfide, compresa quella digitale.

È un inizio di nuovo anno intenso quello del maestro Carmelo Vinci, il musicista augustano che ha appena concluso il decimo anno da direttore artistico della banda musicale del comune etneo.

Anche nell’ultimo cartellone degli eventi natalizi organizzati dal Comune di Augusta è stato presente, per il terzo anno consecutivo, insieme all’associazione musicale “Amici della musica” aps di Nicolosi. Con la formazione “Christmas street band” ha animato in abiti tipici dei personaggi del presepe il quartiere Borgata e l’Isola, in compagnia di un Babbo Natale che ha calamitato l’attenzione dei bambini alla ricerca di dolciumi e foto ricordo.

Vinci ci riferisce di nuove sfide, intraprese nei giorni scorsi. “È stato un anno importante per la Banda, in cui abbiamo ottenuto un progetto finanziato con i fondi del Pnrr – fa sapere – che hanno portato a una registrazione live di brani e alla realizzazione di una piattaforma digitale che contiene notizie, foto, video e news, tra le poche formazioni bandistiche in Sicilia ad averla“.

“Un risultato artistico importante – sottolinea il maestro Vinci – per la crescita di un gruppo che vuole sempre di più e che sta lavorando nel territorio siciliano come modello di banda che si affaccia ai tempi moderni nell’era della tecnologia e del web“.

Anima dell’associazione musicale di Nicolosi è anche il presidente Carmelo Mazzaglia, che al concerto di Capodanno, tenuto il 4 gennaio nel teatro centro congressi (vedi foto di copertina e all’interno), ha elogiato il gruppo e invitato i giovani presenti ad “accostarsi alla musica per crescere e vivere insieme, divertendosi mentre suonano uno strumento“.